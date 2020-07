Vålerenga gjør suksess med spissgrep: – Så lenge vi vinner, så kan jeg spille høyreback

Med Matthías Vilhjálmsson og Benjamin Stokke på banen samtidig, har Vålerenga inntatt medaljeplass i Eliteserien.

Benjamin Stokke (bakerst til venstre) sammen med Vålerenga-lagkamerat Matthías Vilhjálmsson har skapt trøbbel for konkurrentene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

VALLE: To spisser og to seire på rad. Dag-Eilev Fagermo har så langt lyktes med grepet sitt om å flytte Vilhjálmsson ned på midtbanen, og ha nyervervelsen Stokke på spissplassen.

Da er det ikke rart det er god stemning i gangene på Intility Arena før Vålerengas rolige økt dagen derpå etter 1–0-seieren mot Haugesund.

Smilene sitter løst, og latteren like så. Et av de bredeste glisene har matchvinner Stokke.

– Det var godt det. Det er deilig å våkne opp etter en trepoenger og se at vi henger med oppe i toppen der, sier Stokke.

Femten i år – ett i fjor

Etter onsdagens trepoenger er Vålerenga nummer tre på tabellen med 15 poeng. Fagermo kommer inn i møterommet i hjemmearenaen med hvite slippers, og er tydelig fornøyd.

– Slik jeg har forstått det, så tok Vålerenga ett poeng mot disse lagene i fjor. Nå har vi tatt 15. Det er 14 mer, så det er bra, sier treneren på sedvanlig vis, og smiler mot medieansvarlig Tina Wulf.

Vålerengas Benjamin Stokke blir omfavnet av Christian Dahle Borchgrevink etter matchvinnerscoringen mot Haugesund onsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Men vi har mer å gå på. For vi har hatt gode perioder av kampene, men vi har ikke vært gode nok lenge. Og vi har hatt tre kamper med røde kort i, som er spesielt. Det er jo nesten halvparten av kampene. Sett i et sånt lys, så er 15 poeng bra. Jeg skulle ønske vi hadde hatt et par poeng mer, men ok, det er en god start, fortsetter Fagermo.

Grepet med Stokke og Vilhjálmsson gir han ståkarakter.

– Det fungerer bra det, for det er en del lag som spiller på fysikk. Og det gir oss jo fysikk. Også har «Matti» den evnen at han er målfarlig fra midten. Det er en egenskap som vi trenger. (Herolind) Shala har den han og. Kanskje ikke Magnus (Lekven) i like stor grad. Odin (Thiago Holm) har det, men han har ikke fått spilt noe særlig ennå. Så vi trenger mer målfarlige spillere også fra midtbanen, evaluerer Fagermo.

Fakta Vålerengas kampprogram Tre siste kamper: 4. juli: Vålerenga – Aalesund 2–2. 12. juli: Mjøndalen – Vålerenga 0–1. 15. juli: Vålerenga – Haugesund 1–0. Tre neste kamper: 19. juli: Kristiansund – Vålerenga. 26. juli: Vålerenga – Strømsgodset. 29. juli: Molde – Vålerenga.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo klapper mot fansen etter kampen mot Haugesund. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Driter i egen statistikk

Vilhjálmsson, som startet sesongen på sin vante spissplass, gjør som sjefen befaler.

– Så lenge vi vinner, så kan jeg spille høyreback, hvis han vil det. Jeg er en lagspiller og vil gjøre en jobb for laget. Jeg er opptatt av at laget lykkes, og driter i egen statistikk, svarer Vilhjálmsson.

33-åringen mener det gir laget en ekstra dimensjon å ha to duellsterke spillere på banen samtidig.

– Jeg synes vi begynner å finne tonen og jeg merket det selv da jeg spilte i fjor, at mer tyngde og flere folk i boks gjør det lettere for alle. Ikke bare for spissen, men også de andre, fordi forsvarsspilleren må ta hensyn til flere spillere, sier Vilhjálmsson.

Matthías Vilhjálmsson i fint driv med ballen på Vålerengas midtbane mot Haugesund. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Møter Kristiansund

Spisskollegaen gir et eksempel fra Haugesund-kampen.

– Vi så at da jeg tidvis ble passet godt på på bakerste, så var han flink til å komme i rommet mellom stopperne, og vi fikk et par halvsjanser på det. Jeg tror ikke det er så fryktelig enkelt å ta de avgjørelsen for motstanderlaget, hvem man skal prioritere å ta, sier Stokke.

Duoen håper begge at de kan fortsette å utvikle samarbeidet i den hektiske fortsettelsen. Oslo-laget får en hard nøtt å knekke allerede på søndag, når Kristiansund venter borte.

– Det blir veldig viktig at vi får restituert godt. Kristiansund borte er etter min mening en av de vanskeligste kampene i Eliteserien. Det er alltid veldig tøft å komme dit. Det blir viktig å nullstille, sier Vilhjálmsson.