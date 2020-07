Premier League direkte: Liverpool-tap

Siste innlegg

90 + 6′ DEL Alexander-Arnold får ballen på drøye 20 meter og klemmer til, men Martinez får slått til hjørnespark med en fantastisk redning.

90 + 5′ DEL Bortelaget vinner et hjørnespark. Det er vel noe av det siste som skal skje i denne kampen.

90 + 4′ DEL Liverpool presser på, men Arsenal forsvarer seg godt. Det er ett minutt igjen før hjemmelaget kan strekke armene i været.

90 + 2 ′ Gult kort! Dani Ceballos - Arsenal Går knallhardt i ryggen på Minamino, og får det gule.

90 + 1′ DEL Det legges til fem minutter.

90 + 1′ DEL Aubameyang finner Willock med en lekker utsidepasning. Sistnevnte banker til på halvspretten inne i boksen, men treffer ikke rent nok.

89′ DEL Keita forsøker seg på et langskudd, men det havner rett i fanget på Martinez.

88 ′ Hjørnespark Den tas kort, og ebber som ventet ut i ingenting.

87′ DEL Arsenal vinner et hjørnespark, og kan bruke tid her nå for å sikre seieren.

86′ DEL Mané spilles gjennom av Robertson, men blir forstyrret av Maitland-Niles og avslutningen fra skrått hold sniker seg utenfor.

85 ′ Spillerbytte - Arsenal Sead Kolasinac Bukayo Saka

83 ′ Spillerbytte - Liverpool Xherdan Shaqiri Georginio Wijnaldum

83 ′ Spillerbytte - Liverpool Divock Origi Mohamed Salah

82 ′ Gult kort! Granit Xhaka - Arsenal Kommer inn i en takling med knottene først, og får et greit gult kort.

80′ DEL Liverpool trenger en seier for å ha los på poengrekorden på 100 poeng. Med uavgjort kan de tangere Manchester Citys rekord med seier i de to siste kampene.

78′ DEL Xhaka takler ballen inn til egen keeper fra 17 meter, og Liverpool-spillerne roper på tilbakespill. Det blir det ikke dømt.

76 ′ Spillerbytte - Arsenal Ainsley Maitland-Niles Cedric Soares

76′ DEL Van Dijk stiger høyest på et innlegg, men blir presset såpass hardt at ballen sklir av pannebrasken og går tre meter til side for mål.

73′ DEL Det er tid for drikkepause. Arteta må komme med noen velvalgte ord til egne spillere skal de klare å holde unna.

71′ DEL Alt handler om Liverpool, og det vil være smått utrolig om Arsenal vinner denne kampen. Presser på nå gjestene, men klarer ikke å finne veien til mål.

71′ DEL Mané finner Salah med et presist innlegg, men headingen fra egyptieren er langt i fra kraftfull nok. Rett i klypene på Martinez.

68′ DEL Liverpool spiller seg fint inn i Arsenals 16-meter. Ballen finner veien inn til Minamino, som ikke står i offside. Han blir forstyrret i avslutningsøyeblikket og roper etter straffe, men dommeren vinker spillet videre.

66′ DEL Arsenal har hatt to skudd på mål og leder 2-1. Perfekt uttelling for Artetas menn.

64 ′ Hjørnespark til Liverpool Hjørnespark til Liverpool. Corner nummer åtte for Liverpool.

64′ DEL Liverpool har vært spillemessig overlegne etter pause, men har ikke fått uttelling så langt. Hvor lenge klarer Arsenal å stå imot?

63′ DEL Nesten for Minamino! Prøver seg fra litt skrått hold, men skuddet går et stykke til side for den bortre stolpen.

61 ′ Spillerbytte - Liverpool Naby Keita Roberto Firmino

61 ′ Spillerbytte - Liverpool Takumi Minamino Alex Oxlade-Chamberlain

60′ DEL NÆR IGJEN! Alexander-Arnold crosser inn bak Luiz og treffer Qijnaldum. Headingen går imidlertid over.

58′ DEL Trippelbytte fra Arteta. Blant annet inn med toppscorer Aubameyang.

58 ′ Spillerbytte - Arsenal Joseph Willock Reiss Nelson

57 ′ Spillerbytte - Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang Alexandre Lacazette

57 ′ Spillerbytte - Arsenal Dani Ceballos Lucas Torreira

55′ DEL Et helt annet Liverpool-lag på banen etter pause. Har skapt flere gode sjanser og nærmer seg stadig en utligning.

55′ DEL ENORM SJANSE! Salah drar av Luiz og får avsluttet fra kloss hold. Får ikke nok kraft i skuddet, som svever over mål.

52′ DEL Wijnaldum slår 45 grader ut i feltet til Mané. Kolliderer nesten litt med Salah, og avslutningen blir ikke god nok.

51′ DEL Hvis Liverpool avgir poeng her, ryker drømmen om å slå Manchester Citys poengrekord fra 2018.

50′ DEL WOW! Flere store sjanser for Liverpool! Alexander-Anolds skudd blir blokkert, det samme blir Salahs. Svært nære en utligning der.

49 ′ Gult kort! Trent Alexander-Arnold - Liverpool

49′ DEL Saka blir stemplet litt i leggen av Alexander-Arnold, men kommer seg på beina igjen.

46′ DEL 45 minutter igjen i London. Liverpool-spillerne har nok fått kjeft i pausen, så spørs det om de klarer å snu dette.

2. omgang

Pause

45 + 2′ DEL Klopp rister på hodet på benken nok en gang. Svært misfornøyd med egne spillere nå. Ser nesten litt sjokkert ut av kvaliteten nå.

45 + 1′ DEL Oxlade-Chamberlain kommer på skudd, men Martinez har god kontroll på den.

44 ′ Mål for Arsenal! Arsenal 2 - 1 Liverpool Mål: Reiss Nelson Målgivende: Alexandre Lacazette NY TABBE! Alisson med en grusom feilpasning rett til Lacazette. Franskmannen spiller inn til en helt ledig Nelson, som på sikkert vis setter ballen i kassa.

43′ DEL Holding mister ballen i livsfarlig posisjon. Firmino spiller ut til Salah, som går på skudd, men det blir blokkert.

41 ′ Hjørnespark til Liverpool

41′ DEL LItt laber intensitet de siste minuttene. Liverpool har virket sløvere den siste perioden og Arsenal er langt unna å true gjestene for øyeblikket.

39′ DEL Robertson slår inn, men ballen blir klarert til corner av Holding.

36′ DEL Ser ikke helt fornøyd ut nå, Jürgen Klopp. Liverpool har gitt bort ballen i farlige posisjoner flere ganger.

35′ DEL Fabinho gir bort ballen til Pepe, som stormer mot Liverpool-forsvaret. Gomez er på jobb og stopper Arsenal-angriperen.

32 ′ Mål for Arsenal! Arsenal 1 - 1 Liverpool Mål: Alexandre Lacazette UTLIGNING! van Dijk blir presset og spiller en håpløs pasning mot Alisson. Den lukter Lacazette, som runder keeperen og setter ballen i tomt bur.

31′ DEL En fin stikker fra Xhaka når frem til Nelson, men angriperen får en dårlig touch og ballen går over dødlinjen.

30′ DEL Har full kontroll her, Liverpool. Triller ballen rundt og leter etter den beste veien frem til mål. Arsenal har hatt lite å komme med så langt.

27′ DEL Alexander-Arnold får slått inn med utsiden av foten fra høyrekanten, men Salah klarer ikke å strekke seg langt nok for å rekke den.

25′ DEL Det er tid for en drikkepause i London.

23 ′ Hjørnespark til Liverpool

22′ DEL Ny sjanse for Mané! Prøver å legge den lavt i lengste hjørne, men denne gangen får Martinez avverget.

20 ′ Mål for Liverpool! Arsenal 0 - 1 Liverpool Mål: Sadio Mané Målgivende: Andrew Robertson MÅÅÅL! Firmino kommer seg rundt på venstrekanten og trer gjennom Robertson som kommer på løp. Han spiller videre inn foran må, hvor Mané befinner seg. Senegaleseren har null problemer med å sette den i mål.

19′ DEL En litt småtam innledning på denne kampen. Det er tydelig at Liverpool har sikret gullet, hvis ikke hadde intensiteten vært en helt annen.

17′ DEL Robertson svinger et nytt frispark inn, men det er en Arsenal-spiller som er først på den.

16′ DEL Mohamed Salah spiller sin 150. kamp for Liverpool i kveld. Ingen tvil om at det har vært en suksesshistorie.

14′ DEL Oi! Martinez skal banke ballen ut, men treffer rett i beinet til Firmino som hopper foran. Ballen treffer stolpen - og ut - på vei tilbake. Kan puste lettet ut der keeperen.

12′ DEL Robertson svinger inn, men frisparket går rett til Martinez.

9 ′ Hjørnespark til Liverpool

9′ DEL Oxlade-Chamberlain forsøker å slå inn fra høyre, men innlegget blir blokkert til innkast helt nede ved cornerflagget.

8′ DEL Liverpool kaster bort ballen på egen halvdel og gir kast til Arsenal.

5 ′ Hjørnespark til Arsenal

5′ DEL Utenfor stadion høres fyrverkeri. Inne på stadion er det sjanseløst og lite krutt enn så lenge.

4′ DEL Robertson får slått inn fra venstre og ballen går via et Arsenal-bein og nesten frem til Salah i boksen.

2′ DEL Arsenal som tar kontroll over ballen fra start og gjør seg kjent med kula. Definitivt det laget som har mest å spille for i kveld.

1′ DEL Etter en kort markering for Black Lives Matter-bevegelsen, sparkes kveldens kamp i gang i London.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Pierre-Emerick Aubameyang må nøye seg med en plass på benken i kveldens viktige kamp.

DEL Liverpool er som kjent allerede seriemester, men Arsenal har i aller høyeste grad noe å spille for. London-klubben kjemper for å krangle seg til Europa League, men for øyeblikket ser det tungt ut. Arsenal er nummer 10 i Premier League før kveldens oppgjør, seks poeng bak Wolverhampton på 6.-plass - plassen som gir kvalifisering til europacupen. 7.-plass gir også trolig spill i Europa, men opp dit er det fem poeng.

DEL Liverpool (4-3-3): Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Mane, Firmino, Salah.

DEL Arsenal (3-4-3): Martinez - Holding, Luiz, Tierney - Cedric, Xhaka, Torreira, Saka - Nelson, Pepe, Lacazette