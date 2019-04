Pipekonsert i RBK-trenerens hjemmedebut

RBK - Odd 1–1

Iskaldt og glissent på tribunene. Eirik Hornelands første kamp på Lerkendal ble ingen fest.

Frustrasjon og skuffelse råder etter kun ett poeng på de to første seriekampene.

Odd nær tidlig scoring

Rosenborg var svært nær å få en verst tenkelig åpning på sesongen hjemme på Lerkendal. RBK virket inspirerte i innledningen, og sto langt høyere i banen enn i premieren mot Glimt. Men det var likevel Odd som virket giftigst, og etter knappe ti minutter holdt det virkelig på å gå galt for Rosenborg.

Hjemmelaget mistet ballen med omtrent alle mann inne på Odds banehalvdel, og totalt ute av balanse havnet Tore Reginiussen alene mot Elba Rashani og Sander Svendsen. Kun stopperspill av høy klasse hindret et tidlig baklengsmål. I full strekk maktet Reginiussen å blokkere skuddet.

Men skremmeskuddet fra Odd virket ikke å stoppe angrepslysten hos RBK. Etter knappe tjue minutter fikk RBK satt opp et godt angrep som endte med et innlegg fra Yann-Erik de Lanlay nede ved dødlinja på høyre. Men Søderlund og Jensen gikk i veien for hverandre, og Mike Jensens avslutning gir utenfor.

Skumle kontringer imot

Den offensive satsingen fra RBK ble sterkt skjemmet av at laget ga bort billige overgangsmuligheter til Odd – og først og fremst Elba Rashani. Tre ganger fikk den tidligere RBK-vingen enorme rom offensivt, og var kun dårlige touch unna å skape skikkelig trøbbel for Rosenborg.

De åpenbare defensive utfordringene tok ikke angrepsviljen vekk fra RBK. Etter knappe 25 minutter fikk RBK omgangens til da største mulighet, da Alexander Søderlund ruvet inne i feltet på Pål André Hellands gode corner. Men headingen smalt i tverrliggeren.

Kort tid etterpå fikk Søder en ny gigantisk mulighet til å sende RBK i ledelsen. Mike Jensen traff Vegar Eggen Hedenstad med en utsøkt crosspasning, og backens innlegg traff Søderlund foran mål. Men headingen gikk utenfor.

Helland fikk treff

Etter gode 20 minutter fra Odd i åpningen, jobbet RBK seg inn i kampen og var best i den siste knappe halvtimen inn mot pause. Men hjemmelaget slet med å bryte gjennom Odd, som ble liggende i en kompakt 4-5-1.

Så – knappe to minutter før pause – kom den forløsende og befriende scoringen for RBK. Et svakt innkast fra RBK-aktuelle Birk Risa ble plukket opp av Mike Jensen, som dyttet videre til Pål André Helland. Og fra omtrent 25 meter ladet RBK-vingen venstreslegga. Treffet var ikke maksimalt, og keeper Rossbach fikk fingertuppene på ballen. Men jubelen brøt løs på Lerkendal.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Ledelse 1–0 på et perfekt tidspunkt sendte Rosenborg i garderoben på en solid opptur.

– Vi må passe på kontringer i mot, og være mer ryddig offensivt, var assistenttrener Trond Henriksens dom til Eurosport i pausen.

Odd best etter hvilen

Men det var ikke på kontring at Odd straffet RBK. Gjestene startet også den andre omgangen klart best, og etablerte et press på Rosenborg. Først strøk et langskudd etter en corner like utenfor stolpen.

Så, etter omtrent 55 minutter, kom utligningen. Innlegget fra Birk Risa traff Espen Ruud omtrent på hjørnet av sekstenmeteren. Inne i feltet ventet totalt umarkerte Torgeir Børven, som enkelt kunne bredside inn 1–1.

Scoringen rystet Rosenborg, og gjestene Odd kjørte matchen det neste kvarteret. Dog uten å skape virkelige farligheter. Tjue minutter før full tid fikk Børven en ny mulighet. Jensens ballmist ga Fredrik Nordkvelle en ledig korridor hele veien fram mot RBK-målet. Innlegget traff Børven, og spissens avslutning strøk utsiden av krysset.

Ingen Bendtner-effekt

Drøye ti minutter før full tid hentet Eirik Horneland Nicklas Bendtner opp fra innbytterbenken. Men «superinnbytteren» ga intet annet enn et par diskusjoner med dommer Tommy Skjerven om et par frispark.

Rosenborg kom ikke nærmere å finne sitt eget spill med dansken på topp. Ingen målsjanser etter hvilen ble den tynne fasiten.

Ett poeng på de to første kampene er i klartekst en sesongåpning langt under pari for Rosenborg.