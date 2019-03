Solskjær gir et innblikk i egen filosofi: Slik behandler han stjernene

MANCHESTER/OSLO: Torsdag kom kunngjøringen om at Solskjær fortsetter som Manchester United-manager også utover denne sesongen.

Det skjer etter en eventyrlig periode som vikarmanager – der stemningen i og rundt klubben er blitt snudd på hodet.

Lørdag venter Watford i den første kampen etter landslagspausen – og tapene for Arsenal og Wolverhampton.

Rett før Wolves-kampen satte Solskjær seg ned med Aftenposten for et intervju. Som du kan lese her, snakket han der om familien og tekstmeldingen som forandret alt.

Men han ga også et innblikk i hverdagen som Manchester United-manager – og om egen filosofi.

John Sibley / REUTERS

– Alle må behandles ulikt

Solskjær snakket om betydningen av å komme inn med et smil.

– Det skal være kjekt. Du er nødt til å trives på jobb når du spiller og jobber her, sa Solskjær.

Han sa at inngangen han hadde til oppgaven, var den han alltid har hatt som trener: Å gå inn for å få det beste ut av spillerne.

– Hvordan håndterer man stjerner på dette nivået?

– De er mennesker, og alle må behandles forskjellig. Alle har sine problemer, og alle har knapper man må å trykke på for å få dem bedre og for å få dem til å yte maksimalt. Jeg har vært her i tre måneder og har ikke rukket å bli like kjent med denne gjengen som med den jeg hadde i Molde. Men jeg blir litt mer kjent med dem for hver dag som går.

Noe av det første Solskjær sa da han møtte spillerne, var dette:

Nå skal jeg kose meg med dere frem til sommeren. Og jeg skal gjøre det jeg kan for at dere skal kose dere.

Nå er det klart at eventyret ikke stopper til sommeren.

JON SUPER / REUTERS

Ringte Carrick

På kvelden onsdag 19. desember i fjor landet et privatfly i Manchester med Solskjær om bord.

Med agent Jim Solbakken ved sin side ble han avbildet i baksetet på en svart bil på vei inn til The Lowry Hotel, luksushotellet hvor José Mourinho bodde i hele sin periode som Manchester United-manager.

Den kvelden ringte Solskjær sin tidligere lagkamerat Michael Carrick, som hadde hatt en trenerrolle under Mourinho.

Det var en del av forberedelsene til det første møtet med spillerne dagen etter.

Til Aftenposten fortalte Solskjær at han var lite involvert i treningsarbeidet i dagene inn mot debutkampen mot Cardiff – som endte med en imponerende 5–1-seier.

– Det slapp jeg å tenke på. Det slipper jeg ofte å tenke på her. Du har Kieran (McKenna), Michael (Carrick), og «Demps» (Mark Dempsey) som har ansvaret for innholdet i treningene og hvilke øvelser vi skal ha. For meg er det mer å snakke med spillere som har vært det viktigste i begynnelsen, sa Solskjær.

EDDIE KEOGH / REUTERS

– Kunne ikke vært verre

Samme dag som kunngjøringen om Solskjær nye Manchester United-kontrakt kom torsdag, snakket Aftenposten med Vålerenga-trener Ronny Deila.

Han fremhevet egenskapene han mener gjør at Solskjær har lykkes foreløpig.

– Latter, smil, glede. Få folk til å tro på seg selv. Rose folk. Det er kommunikasjon. All ledelse er kommunikasjon. Der har Ole Gunnar gjort en kjempejobb. Han kom jo i en situasjon der det ikke kunne være verre med tanke på glede, samhold, entusiasme og tro. Alt var på null. Alle de andre lagene følte at de var bedre enn United.

– Er disse mekanisme litt undervurdert?

– Nei, alle skjønner det. Men hvordan gjør du det som leder, da? Du må være kjempedyktig om du skal greie å få frem disse tingene. Du må være trygg på deg selv. Det å stå i det søkelyset Ole Gunnar gjør, er helt ekstremt. Da må du vite hvordan mekanismene fungerer og hvordan du skal få påvirket mennesker den riktige veien, sa Deila.

Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

Nå er Solskjær oppgave klar: bygge Manchester United til igjen å være et av verdens beste lag. Deila mener at det handler om mye av det samme som det gjorde da Solskjær skulle bygge opp Molde til å bli best i Norge.

– Forskjellen er bare at nivået er mye høyere. Men han har mye bedre spillere og mye mer midler. Om han greier å selge budskapet riktig og kommer til Champions League, får han de beste spillerne i verden.

Rui Vieira, AP/NTB scanpix

Trakk frem samtale med Semb

Solskjær kom inn med et smil og intensjonen om å få det beste ut av spillerne.

Men han var også opptatt av å opprette kontakt med klubbens røtter.

For Solskjær handler det å være i Manchester United også om måten man spiller fotball på.

Han mener imidlertid at det blir for enkelt å si at det innebærer at man kun skal angripe.

– Vi har et ansvar overfor supporterne våres om å spille offensiv og attraktiv fotball. Men når du reiser for å møte PSG og skal angripe der, betyr ikke det at du sender alle i angrep og spiller med åtte angrepsspillere. Det betyr at vi må legge en plan og en strategi for hvordan vi kan angripe mest mulig, sa Solskjær i intervjuet før landslagspausen.

Han trakk frem en samtale med Nils Johan Semb fra da han selv var på U21-landslaget.

– Han spurte: «Hvordan skal du bli en bedre spiller offensivt?» Jeg svarte: «Å trene på ferdigheter én mot én, pasninger, driblinger, skudd». Så sa han: «Hvis du kan bli en bedre forsvarsspiller og vinne ballen oftere, hjelper det deg til å bli en bedre angrepsspiller». Sånn hadde jeg aldri tenkt før. Noen ganger må du være god i forsvarsspillet for å kunne spille offensiv fotball.