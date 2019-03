Bare én av fem eksperter tror på RBK-gull: - I dag er de ikke i nærheten av topp tre

Lørdag er ventetiden over. Da går startskuddet for Eliteserien 2019, når Odd tar imot fjorårets sølvvinnere Brann i Skien.

240 kamper skal spilles før tabellen er komplett den siste helgen i november.

Allerede nå har Jørgen Tjærnås, Susanne Wergeland, Kenneth Fredheim, Jesper Mathisen og Helene Husvik svaret på hvem som står igjen med troféet og hvem som går gråtende ned i 1.-divisjon.

Jørgen Tjærnås, ekspert på norsk fotball:

Topp tre:

– Molde på topp. De har tatt over favorittstempelet og har hentet spillere for å ta gull. Tidligere har de hentet mye halvferdig, men nå henter de topp elitespillere, som er i en alder der de skal være på sitt beste. De har også den beste bredden totalt.

– RBK blir nummer to. Selv om det er mange men, vet vi at at de hever seg når poeng er på spill

– 3. plass: Her er det jevnt mellom Sarpsborg 08 og Brann, men jeg ender med Sarpsborg foran. Jeg er skeptisk til det Brann har på topp og om Bamba passer godt nok til måten Lars Arne Nilsen spiller på. Dessuten er det få målpoeng fra kantene. Selv om Brann kanskje er bedre defensivt og på midtbanen, har Sarpborg har flere som kan avgjøre.

Bunn tre:

– Mjøndalen ender sist. De kommer til å være i bunnen. Det er et feigt valg, men sjanseløse er de definitvt ikke.

– Stabæk. De er svekket og har ikke løst problemene de hadde i fjor. De slipper til ekstremt mange sjanser og har mange baklengs. De har mye talent på midtbanen, men mangler den rette tyngden og balansen. De har flere gode enkeltspillere enn en god lagdel som helhet.

– Ranheim. Eventyret er nesten slutt nå. Pila pekte nedover på høsten i fjor og i løpet av vinteren har de mistet tre av sine beste spillere. Jeg tror nok høsten i fjor var Ranheims naturlige nivå mer enn det de viste på våren. Med tanke på budsjett og muligheter, tror jeg de får det tøft.

Susanne Wergeland, reporter og ekspert for Eurosport:

Topp tre:

– Molde ser sinnssykt gode ut og fremover er de utrolig skarpe. Offensive spillere er kommet inn og ingen er i tvil om hva de skal. De har mye å spille på, et bredt spekter. Eikrem ser ut som en million. Bakover er de også gode, så gode at de ser fryktelig farlige ut. Jeg ser ikke hva som skal gå galt.

– RBK. Jeg tror de får orden på ting, men i dag er de ikke nærheten av topp tre. Spillerne trenger tid til å forstå Horneland, men jeg tror de kommer. Dessuten kommer det signeringer.

– Nummer tre, der står det mellom Sarpsborg og Brann. Jeg tror bredden og Lars Arne Nilsen gjør at det blir dem. Han er en skikkelig tøff trener, som tør å sette ut Haugen hvis Løkberg for eksempel er bedre. Jeg føler meg trygg på at han gjør gode valg, og valg har han mange av. Det handler om å få brukt spillerne rett. De er også solide bakover og har flere strenger å spille på med Rismark, hvis de vil dominere mer. Forhåpentligvis våkner bergenspublikumet med ny tribune. Blir det kjempeentusiasme?

Bunn tre:

– Viking er dessverre blakke. De kjører det samme forsvaret som slapp inn 44 mål i fjor, og jeg tror nok de skal få slite, med mindre de forsterker. De må bygge opp entusiasme først, og det avhenger av et lag som kjemper for hverandre. Jeg ser ikke helt den spiriten. De ender sist.

– Tromsø rotet mye i oppkjøringen. Espejord er veldig viktig, og de får ikke klar ham. Så stiller de uten spiss igjen, mens viktige Åsen er borte. De har solgt viktige spillere og ikke erstattet dem.

– Stabæk må ut i play-off. Nå gikk Ohi. De har mange unge spillere som må ta mye ansvar, men jeg tror mange av dem gleder seg mer til mesterskap i mai. Ja, det flyttes kamper i forbindelse med U20-VM, men jeg tror ikke det veier opp. Det alene er ikke derfor de havner nedi der, men jeg tror Ohi blir vanskelig å erstatte.

Kenneth Fredheim, kommentator Eurosport:

Topp tre:

– Molde. Norges klart beste lag på høsten i fjor og i vinter har de bare styrket seg. En særdeles god vinter på overgangsvinduet, ikke bare for stallen, men også elleveren. De ser mest komplett ut.

– Selvfølgelig kan RBK vinne. Men det er mye nytt, mye som skal sette seg. Ny trener og en ny spillestil som skal sette seg. Spørsmålet er hvor raskt de klarer det. Tar det hele første halvdel, kan det være nok poeng til at gullet er tapt.

– Brann. For meg kan også de vinne. Brann kommer til å bygge videre på det vi så i fjor. De har også styrket stallen, men kanskje ikke elleveren. De kommer nok ikke til å kollapse som på høsten.

Bunn tre:

– Mjøndalen og Viking ned. Det skjer ikke, for de to nye rykker aldri ned, historisk sett. Viking ender aller sist. En stall med få spillere med erfaring fra øverste nivå. De slapp inn fryktelig mange mål i 1.-divisjon og har mer eller mindre samme lag nå. Det defensive blir deres akilles, for de scorer nok en del mål og vil være morsomme å se på.

– Mjøndalen vil bite godt fra seg, men per nå har de litt for svak stall. De vil være sårbare når sentrale folk er ute. Motsatt av Viking. De er bedre defensivt. Men det kommer nok ikke til å holde.

– Ranheim tar play-off. De er svekket sammenliknet med fjorårssesongen. Løkberg, Witry og Eggen Rismark er ikke erstattet. Men de har en klar og tydelig spillestil, så de blir nummer 14.

Jesper Mathisen, fotballekspert for TV 2:

Topp tre:

– Rosenborg vinner. Det har vært en del styr siden i fjor, men sannheten er at de har den beste keeperen, den beste midtstopperen, den beste backen, potensielt den beste midtbanen, i tillegg til at det er masse ferdigheter fremover. Søderlund og Bendtner på sitt beste er fantastisk, men vil de være det? Det er noen faresignaler rundt at Nicklas Bendtner ble kastet ut av troppen mot Norrköping. Og hvordan vil det gå hvis de ikke vinner kamper og supporterne mener de spiller feil? De er uansett favoritter.

– Molde blir nummer to og har den bredeste stallen. De gjorde gode signeringer og fjoråret viste at de var solide, der de leverte på et høyt nivå. De hadde det høyeste toppnivået i fjor og vil nok stå distansen i år, det blir ikke noe luke. Nå har de Eikrem fra dag én og med ham som dirigent og bedre lagkamerater rundt seg, blir de farlige.

– Brann er forsterket med mer bredde. De er fysisk robuste, med karer som er større enn meg selv. De er veldig solide og kommer til å være vanskelig å slå. Men er Bamba spissen som skal score, eller må de hente en spiss til? De er for svake sammenliknet med to andre.

Bunn tre:

– Viking ser ikke forsterket ut og jeg tror de får store problemer. Mjøndalen også, de har mange usikkerhetsmomenter i sitt lag. Stabæk ser ofte svake ut, men så henter de et par spillere fra utlandet. De har sikkert penger på bok etter å ha solgt Ohi, men vil uansett være der nede. Så er jeg spent på om Ranheim overpresterte i fjor, med å ta mange poeng på en elendig kunstgressmatte.

Fakta: Slik spilles første serierunde: Lørdag: Odd - Brann (15.30) Vålerenga - Mjøndalen (18.00) Søndag: Ranheim - Tromsø (18.00) Sarpsborg 08 - Molde Strømsgodset - Haugesund Viking - Kristiansund Bodø/Glimt - Rosenborg (20.00) Mandag: Stabæk - Lillestrøm (19.00)

Helene Husvik, medieansvarlig i Toppfotball Kvinner:

Topp tre:

– Jeg er enig med de aller fleste. Molde vinner, også kjemper Rosenborg og Brann om andreplassen. Nummer én syns jeg ikke det er noe tvil om, de ser desidert best ut. De har styrket seg mest og med Ohi ser de komplett ut. Alt de henter er folk som har vist at de kan.

– Å skille mellom nummer to og tre er vanskelig. Begge mangler bredde. Rosenborg har en relativt sterk ellever, men det stopper der. Brann har gjort noen spennende signeringer, men det er noen usikre kort. Løkberg er jo bra, men slår det ut i Brann? Midtbanen er veldig bra og det kan fortsatt skje ting.

Bunn tre:

– Vanskelig, men jeg tipper Viking nederst. De var ikke så stabile i 1.-divisjon. Slapp inn mye mål og nå ser de ikke styrket ut.

– Over Viking, der er det bingo. Jeg tror Strømsgodset havner der igjen. De våknet aldri helt i fjor og med en dårlig start kan de fort havne der igjen. De har mistet mye offensivt, og likevel er det defensivt de sliter. Ulland, Nguen, Jradi er borte og de mangler ledere. De har gått på noen leie smeller. I fjor slapp de med skrekken, men jeg vet ikke om de har tatt innover seg den ståa. Jeg ser ingen effekt, hva de har gjort for å unngå det?

– Jeg trodde først Stabæk ville ta play-off, men jeg tror det blir Mjøndalen. De har nok lært mye av sist, der de hadde kjempeuflaks med Diomande og trøbbel med keeper. Da kunne de holdt seg, men jeg tror fortsatt det blir for tøft.