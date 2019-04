Ohi senket gamleklubben da Molde knuste Stabæk

Molde - Stabæk 3–0

Omoijuanfo møtte gamle kjente. Han ble kjøpt fra Stabæk til Molde i vinter. Søndag kom han mot keeper Marcus Sandberg etter vel en halvtimes spill. Skuddet ble stoppet, men returen havnet rett i føttene på Magnus Wolff Eikrem. Han løftet ballen inn til 1-0 via den ene stolpen.

Omoijuanfo sparte ikke gamle lagkompiser noen minutter senere. Han bredsidet inn 2-0-scoringen etter veldig pent Molde-spill. Spissen valgte å ikke juble vilt etter målet. Han kostet ifølge Romsdals Budstikke tett opp mot 8 millioner kroner da han ble hentet nordover.

Omoijuanfo bommet på en kjempesjanse vel et kvarter før slutt. Mattias Moström ble i stedet mannen som ordnet 3-0.

Stabæk sesongstartet med 1-1 hjemme mot Lillestrøm. Molde sikret seg et bortepoeng mot Sarpsborg. Også da scoret Eikrem.

Tett

Molde var bare for god for Stabæk, selv om spillet varierte litt for storfavoritten. MFK er av mange norske fotballeksperter tippet som vinner av Eliteserien. Etter Rosenborgs trøblete innledning er ikke de tipsene blitt mindre hete de siste dagene.

Molde får bare noen dagers hvile og møter Vålerenga hjemme i Eliteserien allerede onsdag. Søndag går så turen til Bodø og et møte med Glimt.

Stabæk venter til søndag med sin neste oppgave. Den kan bli tøff nok og går hjemme mot Rosenborg.

