Viking felte Rosenborg – igjen

Viking kjørte på fra start og lot ikke Rosenborg-spillerne få fred et eneste sekund i 3. runde i cupen i kveld. Den første halvtimen kom hjemmelaget til flere sjanser, og det var fullt fortjent da trønderen Kristoffer Løkberg fikk gå opp helt alene på et perfekt innlegg fra Veton Berisha og sendte Viking i føringen etter 33 minutters spill.

En passiv Carlo Holse tok aldri duellen med Løkberg, og RBK-keeper André Hansen var uten sjanser på headingen i lengste hjørne.

Rett etter pause var Berisha på farten igjen. Han spilte videre til Zlatko Tripic som rundet Erlend Dahl Reitan før han sendte en pasning i retning tidligere Rosenborg-spiller Yann-Erik de Lanlay. Ballen traff Even Hovland og gikk via kneet de Lanlay og i mål. Eller var det hånden? NRK-ekspert Carl-Erik Torp antydet det etter å ha sett TV-bildene noen ganger.

Regjerende cupmester

Carlo Holse tente et håp for trønderne etter en times spill med en herlig skuddfinte som sendte høyreback Sebastian Sebulonsen ut av TV-bildet. Så smelte han til med høyrefoten. Viking-keeper Patrik Gunnarsson rakk å reagere, men skuddet var for hardt.

Rosenborg kom til et par store sjanser til utover i 2. omgang, men Zlatko Tripic punkterte kampen med et godt plassert skudd etter et vakkert angrep hvor både de Lanlay og innbytter Samúel Fridjónsson var involvert.

Viking, som er regjerende cupmester fra 2019 ettersom coronapandemien gjorde at NM ikke ble arrangert i fjor, har fått et godt tak på Rosenborg. Siddisene har vunnet tre av de fire siste møtene mot Rosenborg. Og nå er de klar for 4. runde.

En svimmel Kristoffer Løkberg måtte hjelpes av banen etter at han fikk et skudd rett i ansiktet etter 76 minutter.

– Det var som en sliten bokser som fikk en siste kakk, det var en knock out. Men når det ender slik, så går det bra. Det tar nok et par dager, så er jeg vel klar igjen, sier Løkberg til NRK.

– Dette var ikke bra nok, vi ble kjempet ut av stilen. I dag møtte vi en vanskelig motstander. De er mer aggressive enn oss og vi blir for dårlig i duellspillet, fastslår RBK-trener Åge Hareide.