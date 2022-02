– Dette hadde jeg ikke trodd. Jeg var veldig tilfreds med å ha gjort et godt løp, men at det skulle holde til medalje hadde jeg aldri trodd. Det er helt sykt, sier Engebråten til VG.

Selv konkluderer han raskt med at dette var karrierens hittil beste løp.

– Jeg har aldri vært i nærheten av noe som dette. Å gjøre det i mitt første OL er helt vilt, sier Engebråten.

Selv om det har vært klart at Engebråten har vært i god form inn mot mesterskapet, kom nok medaljen svært overraskende for de aller fleste.

– Det var et utrolig godt løp, og er det beste vi noen gang har sett av ham. Han er bare ett sekund bak gullet. Dette var utrolig moro å se at han er i kjempeform, sier Johann Olav Koss i Discoverys studio.

22-åringen passer på å takke en spesielt nær støttespiller som har bidratt til at satsingen har vært økonomisk mulig.

– Hans Ording i Tiurn Konsulenttjenester. Han har gjort dette mulig og det setter jeg ekstremt stor pris på. Det har gjort at mamma og pappa ikke har måttet betale for dette. Forbundet har også virkelig stilt opp det siste året. Jeg håper at denne medaljen også er med på å gjøre skøytesporten mer attraktiv, også for sponsorer, sier Engebråten.

Hjemme i Nord-Odal satt familien og fulgte med. Medaljevinneren hadde ikke rukket å snakke med sine nærmeste da han møtte VG like etter løpet, men regnet med at det hadde blitt felt noen tårer på hjemtraktene.

Han håper at en medalje kan være med på å betale tilbake det familien har ofret for at han skal lykkes.

– Det er veldig godt å kunne betale tilbake med en medalje, spesielt til mamma og pappa. De har ofret enormt med tid på dette.

Engebråten OL-debuterte med en råsterk 5000 meter. Etter 3400 meter var nordmannen i ledelse, foran legenden Sven Kramer.

Løperen fra Nord-Odal fortsatte det imponerende løpet inn i de siste rundene og gikk i mål på sterke 6.09.88. Det satte ham i posisjon til å kjempe om medaljer fra par tre.

– For min del handlet det bare om å finne en rytme og gi blanke i tiden. Men det gikk så fort som det gjorde, og det var det viktigste, sier medaljevinneren.

Senere måtte 22-åringen observere nederlandske Patrick Roest ta ledelsen med et lite halvsekund. Den tiden skulle vise seg å holde til sølv for nederlenderen.

Sportssjef skøyter, Petter Andersen, var meget imponert og sier dette til VG om Hallgeir Engebråtens enorme prestasjon.

– Det var et Olympisk løp, med stor O. Perfekt løpsopplegg og makker. Det var maks av det han er god for. Håper og tror det holder til medalje, sier han til VG.

Landslagstrener Edel Therese Høiseth lot seg også imponere og var tydelig rørt etter medaljeløpet.

– – Dette er helt rått. Jeg har nesten ikke ord. Han har vært rolig, men nervøs. Samtidig har han hatt kontroll. Jeg visste at han var i form, men å gjøre dette i sitt første olympiske løp gjør at jeg er så utrolig stolt av ham, sier Høiseth til Discovery.

På forhånd hadde han 11. beste pers og 17. beste sesongbeste av de 20 deltakerne i konkurransen.

Nordmannen vant også EM-bronse på samme distanse i nederlandske Heerenveen i januar. Det var Norges aller første individuelle medalje i EM enkeltdistanser uansett kjønn.