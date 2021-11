Tidligere NRK-ekspert Arne Scheie (77) hadde stor tro på at Ole Gunnar Solskjær (48) skulle ta nye steg denne sesongen. Han synes det er trist at Solskjær er ferdig.

Søndag formiddag kom nyheten som lå i kortene etter Manchester Uniteds 4–1 tap mot Watford i den engelske toppdivisjonen.

Ole Gunnar Solskjær er ferdig som manager i Manchester United.

Med seg på veien kan den norske fotballtreneren få med seg en sluttpakke på rundt 90 millioner kroner, ifølge flere britiske medier.

– Det er veldig trist at han er ferdig som manager for Manchester United, men jeg kjenner godt til mekanismene i fotball. Det blåser tøft på toppene når man ikke vinner fotballkamper, sier tidligere NRK-ekspert Arne Scheie til VG.

Solskjær tok over midlertidig som United manager i slutten av 2018 og fikk knapt tre år i sjefsstolen. I sommer signerte han en ny treårskontrakt. Hans beste resultat i ligaen er fjorårets annenplass.

BABY FACED ASSASSIN: Ole Gunnar Solskjær scoret 126 mål på 366 kamper for Manchester United. Foto: Morten Rakke

Trodde det skulle gå

Arne Scheie er mangeårig ekspertkommentator på NRK og selv Manchester United-fan.

Han trodde ikke at sesongen skulle ende som Solskjærs siste.

– Nei, på ingen måte. Jeg hadde stor tro på at dette skulle snus mot Watford, som ikke er et topplag. Men forestillingen i går ga ikke bud på at det var veldig mange fremskritt. Det var skuffende å se Manchester United, som gjorde det vanskelig for seg selv med Harry Maguires utvisning, sier Scheie.

– Jeg var helt sikker på at sesongen skulle bli bedre. De har stjerner på alle plasser og burde et steg opp for å kjempe mot de aller beste, sier han.

EKSPERT: Arne Scheie har fulgt Ole Gunnar Solskjærs karriere i mer enn 25 år. Han er selv Manchester United-fan. Foto: Tore Kristiansen

Scheie sier at det er vanskelig for Solskjær etter tapene mot Liverpool (0–5), Manchester City (0–2) og nå sist Watford (1–4).

United er allerede 12 poeng bak ligaleder Chelsea.

Scheie tror ikke Solskjær går videre til et annet Premier League lag nå – og mener det blir vanskelig å komme seg tilbake til den ypperste toppklassen av klubber, som Bayern München eller PSG.

– Jeg håper at han kommer tilbake til Norge. Han har store muligheter til å gjøre gode jobber her, sier han.

– I fotball kan alt skje. Jeg ser ikke i dag hvor det skulle være hvis han får ny jobb i Premier League og tør ikke spekulere. Men det sparkes jo managere i Norwich og Aston Villa.

DYRE MENN: Harry Maguire ble kjøpt fra Leicester for 80 millioner pund, eller rundt 950 millioner kroner. Ole Gunnar Solskjær får trolig en sluttavtale på 90 millioner kroner. Foto: GLYN KIRK / AFP

Kritisk til Maguire

Arne Scheie sier at det er naturlig at du mister tillit som manager når du taper fotballkamper.

Han sier at tapene til slutt er managerens ansvar uansett.

– Det er forunderlig å se det som har skjedd de siste kampene. De blir utspilt mot Liverpool og Manchester City. Mot Watford vet de at veldig mye står på spill, men de klarer ikke å dominere mot Watford. Det er managerens ansvar, sier han.

– Det forunderlige er at noen av støttespillerne hans er så svake. Maguire ble kjøpt for nesten en milliard kroner og spiller godt på det engelske landslaget. Det gjør han ikke på United. Resultatene har ikke vært gode nok og det er Solskjærs ansvar, sier han.

– Synd på Ole i dag

Komiker og United-fan Henrik Fladseth mener Solskjær har gjort en fantastisk innsats i det som egentlig bare skulle være et vikariat.

– Synes synd på Ole i dag, skriver Fladseth i en SMS til VG.

– Over tid ble nok oppgaven for stor for han. Tror han fikk en del frihet, men samtidig ble overkjørt i blant annet spillerlogistikk.

Han mener United kjøpte seg vekk fra å ha et fungerende første pressledd:

– Gøy med Ronaldo, men tror ikke Solskjær egentlig trodde United ville bli bedre av å få inn en som må spille hver kamp uten å kunne presse.

– Det ble Oles bane. Hans feil? Muligens kun delvis, skriver Fladseth.

– Det var uunngåelig nå. Det var synd, men sånn det måtte bli, sier NENT-kommentator Kasper Wikestad.

– Laget forvitret under jakten på kortsiktig suksess under Louis van Gaal og Jose Mourinho. Hele klubben var på vei feil sted. Sånn sett var Solskjær en veldig riktig mann. Han har gjort mye riktig, men ikke klart å ta det siste steget, fortsetter Wikestad, som har kommentert Premier League for TV 2 i mange år.

– Om de klarer å treffe på ansettelsen etter Solskjær, så har han lagt et godt grunnlag for at United kan utfordre igjen. Ole Gunnar har sittet lenge i Premier League-perspektiv og fortjener honnør for den jobben han har gjort, selv om han har mislyktes i avgjørende øyeblikk både om trofeer og å ta det siste steget i ligaen for kunne kjempe med spesielt Manchester City og Liverpool, og også Chelsea.

Kasper Wikestads konklusjon er:

– Han leverer klubben fra seg i langt bedre tilstand enn han tok den imot. Det er en stor fjær i hatten.