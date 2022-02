Ingrid Landmark Tandrevold er klar for konkurranser igjen etter kollapsen i OL.

– Jeg skal stille til start i de kommende konkurransen i verdenscupen, sier Tandrevold til VG onsdag.

Det var under OL-jaktstarten at Tandrevold gikk på en smell da hun var på vei mot sin første OL-medalje, og måtte ha legehjelp etter målgang.

For en uke siden ble hun sendt hjem fra mesterskapet, og ved ankomst på Gardermoen var beskjeden at hun skulle til undersøkelser om hva som hadde skjedd.

– Det kommer vi aldri til å finne ut av. Det er umulig å gå tilbake tid og få svar på det. Det jeg vet er at helsen min er klarert for de neste rundene. Det er jeg veldig glad for, sier Tandrevold.

