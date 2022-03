OILERS - RINGERIKE 2–1:

DNB ARENA: Oilers gjorde jobben og vant sin tredje strake kvartfinalekamp torsdag kveld, men det var etter mye slit og lite godt spill. Nå er spillerne klare på at de vil vinne den fjerde seieren og avgjøre kvartfinalen i kveld. Gjør de jobben slik de ønsker får de ekstra god tid til å forberede seg til semifinalekampene som starter om vel en uke.

– Vi skal bli ferdig med kvartfinalespillet i kveld. Så kan vi bruke tid til å få gode treninger og bra med restitusjon inn mot semifinalekampene, sier Christoffer Karlsen.

Selv scoret han utligningsmålet mot Ringerike hjemme i DNB Arena torsdag kveld, men han er veldig klart på at de ikke var spesielt godt fornøyd med det som ble prestert ute på isen i den tredje kampen.

– Energimessig og fysisk var vi langt fra på topp i den kampen, men en god tredjeperiode gjorde at vi dro det hele i land til slutt. Kanskje tok vi litt for lett på det etter at vi hadde vunnet 6–0 og 7–0 de to første kampene mot dem, undrer Karlsen.

– Det er ingen tvil om at vi er helt klart best som lag når vi spiller vårt eget spill og ikke når vi slipper oss et par hakk ned og havner på motstanderens tempo. Vi viste i den tredje perioden noe at det vi har vært så gode på hele sesongen, og da kjørte vi over Ringerike, understreker han.

Kan få en fordel

Christoffer Karlsen ser at det kan være gunstig å bli ferdig med kvartfinalespillet i løpet av kvelden. Samtidig er han klar på at det å få en uke uten kamper også kan være litt ugunstig.

– Helt klart at det kan være en stor fordel i forhold til semifinalemotstander om vi er ferdige med våre kvartfinalekamper i kveld, samtidig som neste motstander gjerne må gjennom både fem, seks og sju kamper før de møter oss, forklarer han.

– Det kan også være ugunstig at vi kommer inn i en uke uten kamper. Vi kan komme litt ut av kamprytme, selv om jeg ikke tror at det vil skje. Oppholdene mellom kampene tidligere i sesongen har så langt slått positivt ut for oss, understreker Karlsen.

Steve Whitney sørget for vinnermålet til Oilers i den tredje kampen mot Ringerike torsdag kveld. Foto: Kristian Jacobsen / Stavanger Aftenblad

Dennis Sveum framme for å dekke keeper i kampen mot Ringerike. Nå er han den spilleren som har flest kamper i Oilers gjennom tidene. Foto: Kristian Jacobsen / Stavanger Aftenblad

Sveum har nå flest kamper i Oilers

Dennis Sveum ble før kampen hedret for at han nå troner øverst sammen med Christian Dahl Andersen på statistikken over flest kamper for Oilers. Etter kveldens kamp vil Sveum være alene på toppen. Men akkurat det har han ikke tid til å reflektere over nå midt i sluttspillet.

– Nå er all fokus rettet inn mot lørdagens kamp. Alt annet blir skjøvet til side, det kan jeg heller tenke over nå sluttspillet er over, understreker han.

– Vi skal kjøre over dette laget på lørdag og bli ferdig med kvartfinalespillet. Vi skal sette dem på plass akkurat som vi gjorde i de to første kampene mot dem, sier Dennis Sveum etter kampen.

Han irriterte seg etter kampen over hvor ufint Ringerike-spillerne har vært så langt i sluttspillet, uten at han ville kommentere noe utover det.

– Det vil være veldig viktig for både selvtillit og guts i vårt lag hvis vi er skikkelig på hugget igjen i lørdagens kamp. Det var noe tamt over oss i denne tredje kampen, i alle fall i de to første perioden. Noe som garantert ikke kommer til å skje i kveld, mener Oilers-kapteinen.