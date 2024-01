I lørdagens poengtap mot Færøyene tok det nesten 40 minutter før Sagosen scoret sitt første mål i matchen.

Totalt har Sagosen åtte mål på 18 forsøk hittil i mesterskapet. Både uttellingen på 44 prosent og antall nettkjenninger må heves hvis Norge skal få et vellykket mesterskap, innrømmer han.

Mandag kveld kan EM være over hvis det blir tap i skjebnekampen mot Slovenia i gruppe D.

– Når man taper poeng, får man seg alltid en kakk på selvtilliten. Det beste med idretten er at vi får en ny mulighet, sier Sagosen til VG.

– Hvordan jobber du for å heve ditt eget og lagets spill fremover?

– Det er først og fremst å jobbe med meg selv. Hva kan jeg gjøre bedre? Hvordan kan jeg ta situasjoner bedre og skyte bedre? Jeg må se på meg selv og jobbe steinhardt med det. Hvis det løsner for meg, hjelper det selvfølgelig laget.

– Når gikk du sist 40 minutter uten å score?

– Det er sånn som skjer, men jeg har høyere forventninger til meg selv enn det jeg leverte mot Færøyene. Det er vi vel alle sammen enige om. Vi jobber på, så får vi se om vi klarer å snu det. Det handler om å være offensive i hodet, sier Sagosen.

Dette er forutsetningene før kampen mot Slovenia mandag: Norsk seier gir puljetriumf og to poeng med videre til hovedrunden. Uavgjort gjør at Norge blir nummer to bak Slovenia og tar med seg ett poeng til neste fase i EM. Taper Norge og holder Færøyene (møter Polen i siste kamp) bak seg på tabellen, går Norge videre og starter hovedrunden uten poeng. Taper Norge samtidig som Færøyene vinner klart mot Polen, kan Norge ryke ut av EM på målforskjell. (NTB)

Jonas Wille (47) er avhengig av Sagosen både som ballfordeler og målscorer. Landslagssjefen til Norge mener samtidig at laget må hjelpe bakspilleren – for det er essensielt at han presterer opp mot sitt aller beste allerede i mandagens match mot Slovenia.

– Det er viktig. Han er den mest fremtredende spilleren vi har, sier Wille til VG.

– Sander er veldig flink til å analysere seg selv. Han vet hva som skal til selv. For oss handler det om å få litt mer tempo i angrepsspillet. Vi setter oss fast litt for mye. Det blir litt for mye fokus på duellspillet. Der kan også Sander bedre seg litt, og det er han fullstendig klar over, mener landslagssjefen.

Lagkamerat Kristian Bjørnsen (35) bommer nesten aldri på skudd. I EM står høyrekanten med 100 prosent uttelling – fem mål på fem sjanser. Mot Færøyene ble veteranen hvilt til fordel for Kevin Gulliksen (27), men kom på banen i andre omgang.

– Vi vet at Sander i form er en av verdens beste håndballspillere. Forhåpentligvis kommer han seg opp dit. Vi vet han har det i seg. Han har vist det i lang tid på klubblaget, i år og mange år tidligere, sier Bjørnsen til VG.

– Hvordan vil du beskrive den kollektive følelsen i laget etter poengtapet mot Færøyene og skaden til Magnus Abelvik Rød?

– Vi var litt langt nede, men så fikk vi oss litt pizza og snakket litt. Jeg tror de fleste gleder seg og er klare til å ta revansje.

Landslagssjef Wille kommer ikke med noen beroligende ord for nervøse supportere som skal følge matchen.

– Jeg tror det blir en veldig jevn og spennende kamp som blir avgjort helt på slutten, sier han.