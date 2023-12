Marcus Rashford hadde akkurat endt måltørken på seks kamper og utlignet for Manchester United før Morgan Gibbs-White sendte hjemmefansen til himmels.

Midtbanespillerens suser syv minutter før fulltid ble avgjørende og senket gjestene, som nettopp hadde fått en enorm opptur tidligere i romjulen.

– Manchester United er tilbake på sitt verste, slår tidligere United-spiller Gary Neville fast på Sky Sports.

Bortelaget jobbet hardt for ny utligning i sluttminuttene og var nære ved både Bruno Fernandes og Christian Eriksen, men klarte ikke komme tilbake igjen.

– Det er skuffende. Vi ligger under 0–1. Så kommer vi tilbake. Da er vi ganske gode og kan gå opp til 2–1. Så gir vi bort et mål. Dette tapet er unødvendig, sier Manchester United-manager Erik ten Hag i et intervju vist på Viaplay.

– Dette er under standarene våre, men vi vet grunnene til det. I januar vil vi ha spillere tilbake fra skade. Da vil laget være sterkere, sier manageren.

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Redknapp holder heller ikke tilbake kritikken.

– Manchester United er så ustabile. De er forferdelige å se på, sier han på Sky Sports.

Redknapp fortsetter:

– De har ingen sult eller vilje. Det ser ut som de spiller under tvang. Det er ikke nok ambisjoner eller viljestyrke.

Den 20 år gamle dansken Rasmus Højlund ble helten for United i den vanvittige snuoperasjonen mot Aston Villa andre juledag. Mot Nottingham Forest var han ikke med i troppen som følge av sykdom.

Dermed tok Rashford plass som toppspiss fra start. 26-åringen har fått lite til å stemme denne høsten, men scoret for første gang siden 26. november med sin utligning etter 76 minutter.

I første omgang var han derimot svært lite involvert og fikk krass kritikk fra Gary Neville på Sky Sports.

– Rashford har ikke vært i kampen i det hele tatt. Han er ikke god når han opererer i trange rom og er feilvendt, kommenterte Neville før pause.

Like etter hvilen var angrepsspilleren feilvendt utenfor 16-meteren igjen, og leverte en ambisiøs pasning med hælen. Forest-forsvaret snappet opp ballen og kontret.

– Det er så dårlig av Rashford, det er utrolig. Det gjorde at han spurtet hjemover – så dårlig innså han at det var, kommenterte Neville.

– Han spiller den pasningen blindt. Det er «Hollywood-fotball».

Nicolas Dominguez avsluttet et glimrende Forest-angrep i andre omgang og sendte vertene i ledelsen senere i omgangen.

Deretter skulle det endelig løsne for Rashford etter en kjempebrøler av Forest-keeper Matt Turner.

Men det ville seg ikke for Manchester United, som etter Gibbs-Whites matchvinnermål går på nok en smell i serien etter å ha tapt mot både West Ham og Bournemouth tidligere i desember.

Forest tar dermed sin andre strake seier i Premier League. Nuno Espírito Santo fikk også sin første hjemmeseier i klubben etter å ha blitt ansatt som hovedtrener før jul.

Santos lag klatrer også opp fra direkte nedrykksplass til 16.-plass på tabellen.