Kampen mot Arsenal kunne ikke ende raskt nok for West Ham.

Marerittsøndagen begynte først etter 32 minutter med scoring fra William Saliba. Derfra og ut kunne ingenting stoppe sirkus-Arteta. Arsenal ga seg ikke før det sto 6–0 på måltavlen.

Det er Arsenals største seier på bortebane i Premier League noensinne. Bare to ganger tidligere har de vunnet med større sifre på hjemmebane.

Det sjette, og siste, målet for dagen var nok også det tyngste å svelge for hjemmefansen. Deres trofaste midtbanegigant gjennom over et tiår dundret inn 6–0.

Declan Rice, som i sommer ble hentet til Nord-London, feiret avmålt, selv om målet hadde fortjent det motsatte.

Foto: Ian Walton / AP / NTB

De tre første målene til Arsenal kom fra dødball. Det forsterker den allerede kruttsterke statistikken til Nord-London-klubben. Best av alle lag i Premier League er de på dødball.

46 prosent av Arsenals mål denne sesongen har kommet som et resultat fra dødball.

Martin Ødegaard noterte seg for målgivende på 4–0 og 5–0-målet.

Arsenals største Premier League-seiere Vis mer ↓ 7–0 – hjemme mot Middlesbrough 14. januar 2006 7–0 - hjemme mot Everton 11. mai 2005 7–1 - hjemme mot Blackburn Rovers 4. februar 2012 6–0 - hjemme mot Blackpool 21. august 2010 6–0 - borte mot West Ham 11. februar 2024

Slik var målene:

1–0: Midtstopper William Saliba sted til værs på et hjørnespark fra Declan Rice og stanget inn ledelsen.

2–0: Straffespark fra Bukayo Saka bombesikkert til venstre for Alphonse Areola i West Ham-målet.

3–0: Salibas stopperkollega Gabriel Magalhaes styrte inn et frispark fra Rice.

4–0: Martin Ødegaard avleverte en elegant pasning til Leandro Trossard som prikket ballen i lengste kryss.

5–0: Ødegaard igjen med målgivende pasning. Arsenal-kapteinen spilte frem til Saka i West Ham-boksen. Driblefanten dro seg forbi to forsvarere og banket ballen i korthjørnet.

6–0: Dagens vakreste. Ødegaard og Trossard klarte ikke å bli enige om hvem som skulle klemme til på ballen som trillet ut av West Hams 16-meter. Det tok Rice hånd om og klinket til fra 20 meter. Ballen suste knallhardt i nettet i det lengste hjørnet.