I lørdagens finale i den amerikanske nitrocross-serien kjempet Andreas Bakkerud seg frem til 3. plass fra syvende startposisjon.

Men etter at dommerne hadde sett på et sammenstøt med svenske Kevin Eriksson, fikk han to plassers straff.

Etterpå var Eriksson rasende på den internasjonale TV-sendingen:

– Det Bakkerud gjør er hundre ganger verre enn en straff. For meg er det noe av det verste jeg har sett på en rallycrossbane, han gjør ingenting annet enn å prøve å få meg av (banen), uttalte svensken.

Saken ble først omtalt av bilsportsnettstedet parcferme.no.

– Du ser hvor mye senere Bakkerud bremser. Han er ikke i nærheten av å klare svingen. Ikke i nærheten. Det er en grunn til at han ikke blir respektert av toppførerne i Europa og toppførerne her, sa Kevin Eriksson, som er sønn av Andréas Eriksson, eieren av Olsbergs-teamet, som Andreas Bakkerud tidligere kjørte for.

Da VG får tak i Andreas Bakkerud, har han denne kommentaren:

– Jeg har ikke lest alt Kevin har sagt om denne saken, men har hørt fra andre at han var misfornøyd. Vi slo hjul mot hjul i finalen, og det ble litt kaos.

I fjor hadde Bakkerud en dramatisk krasj:

– Min styre-servo slo da rattet motsatt vei, som gjorde at vi hadde et uheldig sammenstøt. Sånn er rallycross. Jeg fikk straff, og får forholde meg til den, skriver bergenseren i en melding til VG.

Den amerikanske nitrocross-serien har gigantiske hopp og enormt doserte svinger for å skape størst mulig showfaktor. Eiere er blant andre UFC-toppen Dana White og skateboard-ikonet Rob Dyrdek. Hovedklassen, der Bakkerud kjører, har elektriske biler.

Bakkerud er tidligere VM-toer (2019) og startet karrieren som lærling på verkstedet til Petter Solberg i Sverige.

Fem løp gjenstår av sesongen. Bakkerud er nummer tre i mesterskapet, som ledes av ... ja, nettopp Kevin Eriksson.

Andreas Bakkerud mistet tidligere i år sin gode venn og tidligere teamkollega, bilsportsprofilen Ken Block, i en snøscooterulykke.