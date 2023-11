Hun la sent mandag ut et bilde av et termometer som viste 39 i feber. Det skaper usikkerhet rundt hennes deltagelse når verdenscupen i skiskyting starter i svenske Östersund førstkommende helg.

«Flott timing. Som vanlig», skriver Wierer på Instagram.

Ifølge nettstedet Fondo Italia er det snakk om influensa.

Dorothea Wierer gikk glipp av rennene på Sjusjøen nylig på grunn av hun var forkjølet.

Italieneren er en av skiskytingens største profiler med fire VM-gull og 16 individuelle seirer i verdenscupen.