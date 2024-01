Nettstedet The Athletic melder at Berrada blir ny administrerende direktør i United. Berrada har vært en sentral del av Citys sportslige og kommersielle suksess de siste årene.

Han har jobbet tett med Citys sportsdirektør Txiki Begiristain på områder som overganger og kontrakter, og var blant annet involvert i signeringen av Erling Braut Haaland i 2022.

Ifølge The Athletic ble Berrada identifisert og hentet av Uniteds nye deleier Jim Ratcliffe og hans selskap Ineos. Ansettelsen skal også ha støtte fra Glazer-familien, som fortsatt eier majoriteten av aksjene i klubben.

Berrada blir nå øverste administrative leder i United, og skal rapportere til klubbens nye eierkonstellasjon. Han får ansvar for både den sportslige og kommersielle driften, i tillegg til å sitte i styret. Manchester City bekrefter i en uttalelse til The Athletic at Omar Berrada slutter i klubben.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.