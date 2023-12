Kvartfinalen mellom Norge og Nederland i VM har avkast 20.30 og vises på TV 3. Du kan også følge kampen i VG Live.

– Jeg har helt sikkert mer å gå. Jeg skal jobbe med det. Det første jeg skal begynne med er meg selv. Det hjelper ikke å peke fingre. Jeg tar den jobben, sier Nora Mørk til VG.

Hun startet VM med to kampers skadefravær. Etterpå har Mørk scoret på åtte straffer og har levert tre mål på gjennombrudd og kontringer. Men distanseskuddene har vært få og uttellingen dårlig: Ett mål på fem forsøk.

– Men jeg er trygg på at det kommer. Det er ikke nødvendig at jeg lager masse mål. Men det er nødvendig at jeg bidrar med en masse fra høyresiden, legger hun til.

– Hun har ett gir til. Nora kan gå råere på egne muligheter, fastslår Thorir Hergeirsson foran VM-kvartfinalen mot Nederland tirsdag.

Mørk scoret 50 EM-mål i fjor og sto for 43 mål da Norge vant VM i 2021. Til nå har hun scoret 12 mål i årets VM. Rekorden hennes er 65 mål på ni VM-kamper for seks år siden.

Mørks mest målrike Vis mer ↓ VM 2017: 65 mål (sølv) OL 2016: 62 mål (bronse) EM 2016: 53 mål (gull) OL 2021: 52 mål (bronse) EM 2020: 52 mål (gull) EM 2022: 50 mål (gull)

– Scoringer er egentlig ikke så viktig for meg. Det var en større del av meg før. Da skjøt jeg mer. Så har jeg blitt preget av skader og det å komme tilbake. Det har gitt usikkerhet. Det har tatt litt tid, Men jeg synes fortsatt jeg har mye av det i meg, sier hun.

Nora Mørk har servert 19 målgivende ifølge arrangørenes statistikk. Bare Stine Bredal Oftedal (27 assist) har flere for Norge.

– Det har kommet andre som er bedre enn meg til å score mål. Langt der inne så er jeg en lagspiller. Jeg vil heller gå av banen med 11 assist og fem (mål) på fem (skudd), sier hun.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Det har vært slik på landslaget de siste årene. Mot Frankrike følte jeg at hverken Henny (Reistad), Stine (Bredal Oftedal) eller jeg ble satt opp i gode situasjoner, egentlig, sier hun og irriterer seg over en av situasjonene mot Frankrike søndag. Norge scoret bare 23 mål.

– Jeg har et skudd som egentlig ikke burde gjøre så vanskelig. Det burde ha ha blitt satt langt. Men så skal det plutselig se så bra ut, sier hun selvkritisk.

– Jeg kunne vært satt opp i flere gode situasjoner. Det har gjort litt vondt etter kampen. Det går litt på stoltheten, men ikke på selvtilliten. Det som skjer tirsdag skjer tirsdag, beskriver Mørk og tenker på kvartfinalen mot Nederland.

Den er vannskillet i VM. Hvis ikke ubeseirede Nederland slås havner Norge i tapersluttspillet i Danmark. Det betyr at de regjerende verdensmesteren må ut i to kamper som handler om plasseringene mellom fem og åtte i VM.

Nora Mørk kaller Håndballjentene for et «arbeidslag». Hun mener at samtlige spillere når tar tak for å snu den plutselige motgangen for Frankrike søndag.

– Folk er ivrige etter både å rette opp ting og se etter nye muligheter. Vi bruker mye tid på det. Vi setter oss ned i grupper, og også hele troppen felles, for å kommunisere godt. Slik bestemmer vi hvilke kamper det er lurt å se, forteller hun.

– Jeg tror det blir mange arbeidstimer, sier Nora Mørk.