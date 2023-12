Manchester City-spissen var en av flere som omringet dommer Simon Hooper etter sluttsignalet da kamplederen valgte å dømme frispark til Haaland i stedet for fordel da nordmannen hadde spilt Jack Grealish til fri bane mot mål på stillingen 3–3 på overtid.

I programmet «Match Officials Mic’d Up» på Sky Sports har de frigitt lyden fra dommerkommunikasjonen i de hektiske overtidsminuttene av Premier League-oppgjøret 3. desember.

Der snapper dommermikrofonen opp Haalands reaksjon:

«Nei! Han er alene!» roper Haaland rett foran ansiktet til dommer Hooper.

I Sky Sports-programmet sier leder i dommerforeningen (PGMOL), Howard Webb, følgende:

– Ja, det er en dommerfeil, innrømmer Webb.

Se situasjonen, og Haalands raseri, her:

52-åringen var Premier League-dommer fra 2003 til 2014. Han dømte også VM-finalen i 2010 mellom Nederland og Spania.

– På bakkenivå er det ikke alltid enkelt å se hele situasjonen, og han bestemmer seg for å blåse frispark idet pasningen spilles. Så innser han at en fantastisk mulighet til å domme fordel var til stede. Han var knust. Han gjorde en god kamp i 93 minutter, men vet at dette er alt som vil bli husket, oppsummerer Webb.

Både Haalands vantro ansiktsuttrykk rettet mot dommer Hooper - og jærbuens melding på X (Twitter) gikk sin seiersgang på sosiale medier.

I etterkant åpnet FA en undersøkelse av situasjonen. Samtidig ble det bekreftet at Haaland ikke ville bli straffet for sin utbrudd.

PS! På pressekonferansen tirsdag bekreftet Manchester City-manager Pep Guardiola at Haaland fortsatt ikke er spilleklar etter sin fotskade. Dermed går onsdagens Champions League-oppgjør mot Røde Stjerne uten Haaland i angrepet.