– Vi vurderte å se Island på mandag, men så så jeg prisen. Så mye penger har jeg ikke, og jeg har god råd, jeg. En kveld i DNB Arena for nesten 900 kroner. Det er ganske voldsomt. Det må jeg si.

Det mener Rødts stortingspolitiker og siddis Mímir Kristjánsson.

Endelig spiller Norge på hjemmebane i et mesterskap igjen, men allerede etter første kamp får billettprisene krass kritikk.

– Alle unger og familier og alle som spiller håndball – det er et poeng i at de skal få se det norske landslaget spille om mulig gull uten å blakke seg. Dette er et landslag, det er ikke Etihad, sier 37-åringen.

En dagsbillett i DNB Arena i Stavanger er lagt ut for salg i ulike prisklasser. Et fåtall billetter kan kjøpes for 400 kroner på unummererte plasser og anses som de dårligste plassene, mens størsteparten av billettene på kortsidene og langsidene selges for henholdsvis 690 og 890 kroner til Norges innledende runder.

KRITISK: Mímir Kristjánsson ville gjerne se håndball i hjembyen. For høye priser satte en stopper for det. Foto: Emilie Rydning / VG

– 890 er helt komisk. Spørsmålet er om man vil lage en folkefest, at det skal komme masse folk med fullt opplegg, eller om man vil lage det slik at man har færre på tribunen og få mer penger ut av det, sier Kristjánsson til VG.

– Man skulle tro det er et mål om at dette skal være så tilgjengelig som mulig for folk. Billigere er mer tilgjengelig. Det er litt skuffende hvis man stenger ute en del folk. Vi er i en dyr tid. Det er folk som har råd, men det er hundrevis av unge jenter og gutter som ikke kommer fordi de ikke har råd. Det er veldig naivt hvis man tror alle har råd til å betale 690 eller 890 kroner for en håndballkamp.

RÅDYR FEST? Grønlands Ivalu Cecilie Bjerge tar straffekast på keeper Silje Solberg-Østhassel. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Til tross for tilsynelatende stive priser opplyser Norges Håndballforbund at billettsalget for de tre kampdagene hvor Norge spiller i Stavanger gradvis har tatt seg opp.

Leder for medier og kommunikasjon, Lars Hojem Kvam, forteller at prisnivået er ganske likt det som var i EM for herrene i 2020.

– Dette er lagidrett av aller ypperste klasse. Det er kanskje Norges beste landslag gjennom tidene, uansett idrett og kjønn, som regjerende VM- og EM-mester. I tillegg har man Frankrike som er olympisk mester. Vi mener at dette holder et veldig høyt nivå og at prisene derfor er fornuftige, sier Kvam til VG.

– Vi har samtidig full respekt for at det kan være dyrt for enkelte og spesielt i en tid som er kostnadsmessig krevende. Det er vurderinger vi også har gjort, men det er sånn at vi setter en pris som vi mener er fornuftig ut ifra det det koster å ha et mesterskap som VM på hjemmebane, forklarer han.

Kvam forteller overfor VG at kostnadsrammen for Norges del av VM er omtrent 40 millioner norske kroner.

De innledende rundene spilles i Stavanger, mens hovedrunden skal spilles i Trondheim Spektrum.

Salget til kampene i Trondheim har imidlertid ikke gått som ventet og Kvam antyder at det kan ha sammenheng med prisnivået. Han kommer nå med en god nyhet for de som ønsker å se Norge i sluttspillet.

Til Norges første kamp i hovedrunden jobbes det med å lansere et eget tilbud. Det vil forhåpentligvis gjøre det mulig for flere familier å få oppleve Håndballjentene på hjemmebane.

– Tilbudet vil innebære et betydelig priskutt, og gjelde alle tribuneseksjoner. Målet er å lansere dette i løpet av de neste dagene, når vi har fått landet alle detaljer med billettleverandøren, opplyser Kvam.

Håndballjentene vil ha flere folk på tribunen:

Det er ikke bare prisnivået som har vekket oppsikt etter kampen mot Grønland. Hundrevis av de som faktisk hadde billett møtte ikke opp.

– Vi så det. Jeg har ikke nøyaktig oversikt, men det er sånn at har man kjøpt billett så kan ikke vi gjøre mer enn å håpe at de som har kjøpt dukker opp, sier Kvam.

DNB Arena i Stavanger kan huse omtrent 4.200 tilskuere. Til kampen mot Grønland opplyser Kvam om at det kun var 400–500 billetter som ikke ble solgt. Likevel var kun 3.345 til stede – et klart lavere tall enn i åpningskampene i de tre tidligere mesterskapene på hjemmebane.

Norges tilskuertall på hjemmebane Vis mer ↓ 5145 så premieren mot Frankrike på Lillehammer i EM 2010. Tilskuertallet var 6400 på åpningskampen mot Belarus i Oslo Spektrum VM 1999, mens 6170 var til stede på Norges åpningskamp i VM 1993 mot Ungarn i Oslo Spektrum. Norges snitt i tilskuertall på tre kvinnemesterskap på hjemmebane: VM 1993: 6581. VM 1999: 5506. EM 2010: 5648 (semifinale og finale ble spilt hos medarrangør Danmark). DNB Arena har mindre kapasitet enn arenaene hadde disse årene.

Kvam forklarer at sponsorer har en del billetter som håndteres av Det internasjonale håndballforbundet (IHF). De billettene kan returneres og legges ut for salg. Det skjedde også riktignok med enkelte av billettene til åpningskampen.

Kristjánsson stiller seg svært kritisk til sponsorer som potensielt ikke returnerer billettene og heller ikke møter opp på kamp.

– Samtidig som det sitter noen mennesker og ikke har råd, så er det noen som har så mye at de kan drite i å komme og som ikke har gått og gledet seg. Det synes jeg er veldig ekkelt rett og slett fordi det er tusen folk som gjerne skulle kommet på den kampen, mener Kristjánsson.