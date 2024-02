Med fem mål og en matchball rikere er Erling Braut Haalands navn i alle engelske tabloidaviser.

– Det var en absurd oppvisning av Haalands dominans – en «jeg var der»-kamp, starter Daily Mails sak etter 6–2-seieren mot Luton.

Allerede etter 58 spilte minutter hadde Haaland satt fem baller bak Tim Krul i Luton-målet.

– Det var så kaldt og robotaktig som en spiss kan være. Han demonterte Luton på en så rutinemessig måte at en av feiringene hans var å trekke på skuldrene, fortsetter tabloidavisen.

– Kvalitetene til Erling Haaland, er mange og de er varierte. Det var Lutons ulykke at de møtte Haaland en kveld der alle kvalitetene kom frem i løpet av en FA Cup-kamp, skriver The Telegraph.

– Manchester City-spissen kan score alle typer mål. Han kan løpe inn bak et forsvar, eller han kan finne de minste rom i et tett og fullt straffefelt, skriver The Telegraph.

– Han kan også få motstandere til å gjøre noe dumt og bare gi ham et mål.

The Manchester Evening News kunne ikke gi Haaland noe annet enn en tier på børsen.

– Vi gir veldig sjeldent ut tiere, men det var også en sjelden godbit for enhver som var heldig nok til å være til stede og se fem mål, skriver lokalavisen.

– Det var til og med noen Luton-supportere som ga han stående applaus da han ble byttet ut etter 77 minutter. Delvis fordi de visste at torturen var over, men mest av alt på grunn av briljansen hans. Noen ganger må man bare applaudere kunst, fortsetter Daily Mail.

HIGH FIVE: Kevin De Bruyne viser hvor mange mål Erling Braut Haaland scoret mot Luton. Foto: David Klein / Reuters / NTB

Spaltist i The Guardian, Jonathan Liew, tror Pep Guardiola ønsket at Haaland scoret enda flere.

– Jeg tror ikke Guardiola var like sadistisk hypnotisert som resten av oss. Jeg tror han ville oppleve en av de få gjenværende sensasjonene i fotballen han enda ikke har opplevd, skriver Liew og legger til:

– Jeg tror han ville at han skulle score seks.

Dette sa Haaland selv etter de fem målene: