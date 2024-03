– Det er stas, sier Skistad.

– Skistad har noen som er sugne på å ta seieren fra henne, men hun motiveres vel ganske mye av det, sier Maja Dahlqvist.

Sveriges skiprofiler var lite imponert da det trønderske publikumet buet på dem under prøve-VM før jul. De tror Skistad slipper samme melodi i Falun, Sveriges nasjonalanlegg for langrenn, på fredagens siste verdenscup-sprint.

– Jeg håper ikke det, men det blir nok en tøff duell. Sverige mot Skistad, sier Linn Svahn.

Skistad har ikke noe imot buing.

– Falun er et høydepunkt. Jeg er veldig forberedt på buing og ser frem til det, sier Skistad i typisk stil.

Maja Dahlqvist Sverige

– Jeg tror dessverre ikke det blir noe buing på henne faktisk, sier Dahlqvist, som skal flytte til Trondheim.

– Er svenske skifans snillere enn norske?

– Jeg tror dere er litt mer fanatiske i Norge. Men kanskje man trenger den rivaliseringen i sporten, svarer Dahlqvist.

Sverige har vunnet 9 av de 13 sprintrennene i år – seks av dem ved Linn Svahn. De fire øvrige har gått til Skistad.

Sprintseirer denne sesongen: Vis mer ↓ Linn Svahn: 6

Kristine Stavås Skistad: 4

Emma Ribom: 2

Jonna Sundling: 1

De siste elleve sprintene har med ett unntak (Jonna Sundling) gått til Svahn eller Skistad.

– Jeg synes det er veldig stas med Svahn, sier Skistad om duellen.

– Det er vel kult å følge med på. Hvem jeg slår, spiller ingen rolle, sier Svahn.

Når Skistad vinner bruker hun både tradisjonelle og sosiale medier til å gni det mest mulig inn til svenskene - i tillegg til merkbare gester over mållinjen:

Svahn ble kjent som en person med temperatur etter gjennombruddet i vinteren 2019/20. Legenden Charlotte Kalla stemplet hun som «rebell» i sin biografi. Og det ble dratt frem paralleller til Petter Northug for måten hun fremsto under VM i 2021:

Så kom noen tøffe år. Svahn ble borte med skulderskade. Da hun vant i Toblach rundt nyttår, var det etter en tørke på 1046 dager.

Og nå fremstår Svahn på ingen måte «kaxig» mer.

– Ja, hun virker mer rolig nå, sier Skistad.

Hun skulle gjerne sett at rivalen fortsatt var mer «bråkete».

– Jeg synes det var mer gøy, men hun trenger sikkert en sesong på å komme seg litt inn i det igjen, sier Skistad.

Linn Svahn og Kristine Stavås Skistad. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Svahns lag- og bestevenninne Frida Karlsson forklarer endringen slik:

– Svahn er blitt tryggere. Hun er direkte og har en aura man respekterer veldig. Men hun er like rar som meg egentlig, ler Karlsson og legger til:

– Hun gjemmer det litt mer bare.

Generelt har Sveriges løpere bidratt minimalt i «ordkrigen» med Skistad.

– Vi har ikke så mye fokus på henne som hun har på oss, sier Dahlqvist.

– Kristine jobber ganske mye med å starte den kampen, så er vel ikke Linn den første til å slenge seg på. For Linn handler det om å ha følelsen av at man er best – ikke hvem man er bedre enn, sier Karlsson.

Frida Karlsson Sverige

Hun opplever Skistad som mystisk og tror det svenske publikum deler synet.

– Man vet ikke så mye om henne, men hun er veldig god. Det er jo det hun bygger sin karakter på. Hun leverer ikke så lange svar, hun prater ikke så mye som en annen.

– Hvem...?

– Jeg kan stå å skravle i intervjuene, mens hun gir tre ord, så er det bra. Men hun er mystisk, og det er kult at det er ulike profiler.

– Har dere svensker bevisst bestemt dere for å ikke bidra i ordkampen?

– Men hvor merkelig hadde det ikke vært om jeg sa noe «kaxig» mot henne? Så får jeg stryk med et halvt oppløp på en spurt, svarer Karlsson og ler.

Hun har nemlig sin største styrke på distanse.

– Jeg kan ikke gå inn i den kampen, det hadde bare sett teit ut. Det er ikke min kamp å ta, så er vel ikke Linn eller Jonna så sugne på å ta den heller.