Hendelsen skjedde under NM i hopp på Lillehammer tirsdag. Benjamin Østvold (23) hoppet inn til en tredjeplass, men ble senere disket på grunn av for lange ski i forhold til kroppsvekten.

I et intervju med Oppland Arbeiderblad er Østvold svært misfornøyd med hvordan han ble behandlet i vektkontrollen.

– Jeg var 100 gram på riktig side da jeg ble veid med hoppundertøyet på meg. Hoppundertøyet er en tights-lignende kompresjons-shorts alle bruker. Likevel fikk jeg beskjed om at jeg ville bli disket. Fordi kontrolløren mente jeg skulle veies uten hoppundertøyet, kun iført vanlig bokser-truse, sier Østvold – og sier at han ikke bruker vanlig boksertruse fordi han føler det er ubehagelig.

– Da kontrolløren sa jeg ville bli disket selv om vekten var på riktig side (med hoppundertøyet på), så følte jeg meg presset til å ta av hoppundertøyet og stå naken på vekten. Da veide jeg noen gram for lite og ble disket likevel.

Ståle Villumstad Konstituert sportssjef for hopperne og arrangementssjef under NM på Lillehammer.

Østvold omtaler det å stå naken som «en flau opplevelse som han reagerer sterkt på». Han ønsker ikke å utdype saken overfor VG. Han er kjent med at VG gjengir uttalelsene han ga til Oppland Arbeiderblad.

Arrangementssjef Ståle Villumstad har en annen oppfatning av hendelsen. Til VG sier Villumstad at Østvold ble bedt om ikke å kle seg naken.

– Hvor vanlig er det at noen kler seg naken i forbindelse med en kontroll?

– Det er helt uvanlig og de som var til stede sa at han ikke skulle gjøre det, men han ville det selv. Vi ønsker ikke at det skal skje. Vi beklager at han valgte å gjøre det. Det er uheldig. Han sto riktignok tildekket, men det er en situasjon vi ikke ønsker, sier Villumstad til VG.

I det internasjonale skiforbundets reglement om vektkontroll heter det at: «Kroppsvektkontrollen skal foregå uten hjelm, briller, hansker, sko, kilehæl og hoppdress, i privat undertøy».

– Kompresjonsdressen er mitt undertøy, så etter reglene der skulle jeg aldri vært disket. Det ødelegger et helt norgesmesterskap som står ganske høyt, sier Østvold til Oppland Arbeiderblad.

Arrangementssjef Ståle Villumstad bekrefter overfor VG at Østvold ble disket på grunn av ureglementert skilengde målt opp mot BMI-regelen. Samtidig sier han at Østvolds kompresjonsdress ikke er å regne som privat undertøy.

Resultater for NM i hopp, stor bakke Vis mer ↓ Johann André Forfang, Tromsø 330,2 (135-137,5) Marius Lindvik, Rælingen 310,4 (129-141) Robin Pedersen, Stålkameratene 301,9 (130,5-134,5) Halvor Egner Granerud, Asker 297,5 (127-128,5) Sindre Ulven Jørgensen, Asker 289,3 (130,5-126) Fredrik Villumstad, Skimt 283,8 (125-128,5) Daniel-André Tande, Kongsberg 281,2 (123,5-139,5) Adrian Gundersrud, Jardar 273,3 (122,5-124,5) Iver Olaussen, Byåsen 268,3 (120,5-134) Fabian Østvold, Lensbygda 260,6 (134-130,5). Robert Johansson og Benjamin Østvold ble disket fra 1. og 3.-plass pga ureglementerte ski.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen sier til VG at han aldri måtte kle seg naken i forbindelse med vektkontroller i sine år som aktiv hopper.

– Det nærmeste er vel de gangene det har vært FIS-målinger av høyde og vekt, der man får tildelt truse. Det er for å sikre at det ikke jukses – som det er flere eksempler på historisk sett – så det tenker jeg er helt innenfor, sier Remen Evensen.

Johan Remen Evensen Tidligere skihopper og ekspert for NRK.

Dette er den fjerde gangen på kort tid at Østvold diskes fra en konkurranse. Sist gang var under skiflygningen i Vikersund i helgen.

Villumstad sier at han har hatt en god prat med Østvold etter tirsdagens konkurranse.

– Jeg skal berømme Benjamin. Vi hadde en god samtale om situasjonen etterpå. Han fikk fremlagt sine synspunkter, og så fikk vi fremlagt våre synspunkter. Ut fra den samtalen synes jeg vi kom greit ut av det. Jeg setter pris på at han tar det opp når han setter spørsmålstegn, avslutter Villumstad.

Robert Johansson hoppet inn til en førsteplass, men ble også disket i etterkant. Dermed var det Johann André Forfang som stakk av med seieren.

– Dette var trist. Som jeg har sagt til kontrollør og juryen, er dette min feil. Jeg gikk på en liten smell og får ikke gjort noe annet enn å beklage og å legge meg flat. Det føler jeg at jeg har gjort, sa Johansson til NTB.