Nå er det helt riktig å angre

Oppkjøring: Johannes Høsflot Klæbo utenfor Seilet-hotellet i Molde før torsdagens første økt. Sesongen starter om halvannen måned. Foto: RICHARD SAGEN

KOMMENTAR: Det var et sterkt og godt signal å innføre fluorforbudet for snart et år siden. Nå er det like riktig å utsette det.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn