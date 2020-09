De slo AC Milan i Italia. Slik mener RBK-heltene at Bodø/Glimt skal få til det samme.

Vegard Heggem, «Mini» Jakobsen og Jon Olav Hjelde slo Milan på San Siro i 1996. Dette mener trioen Bodø/Glimt må gjøre for å kopiere bragden.

Dette er Rosenborg-laget som slo AC Milan i 1996. Foran fra venstre: Harald Martin Brattbakk, Ståle Stensaas, Jørn Jamtfall, Vegard Heggem, Roar Strand. Bak fra venstre: Jon Olav Hjelde, Bjørn Tore Kvarme, Erik Hoftun, Trond Egil Soltvedt, Steffen Iversen og Bent Skammelsrud. Foto: Gorm Kallestad

– Det føltes uvirkelig fra start til slutt. Men vi var på høyde hele veien, og det ga en enorm motivasjon å stå løpet ut. Når kampen var over, var det bare en voldsom utladning og enorm glede, sier Vegard Heggem.

Det er 24 år siden han stusset inn 2–1 i duell med Milan-legendene Paolo Maldini og Franco Baresi, med 20 minutter igjen å spille. Rosenborg holdt stand bakover, og vant dermed mot de regjerende italienske seriemesterne.

Torsdag kveld skal Bodø/Glimt forsøke å gjenskape «Mirakelet i Milano». Heggem har troen.

– De er jo voldsomme underdogs, det er det ingen tvil om. Milan er store favoritter, men de har absolutt en sjanse. De er bare avhengig av at samtlige har dagen og at laget spiller sitt aller beste. Med litt stang inn også, klarer de det, sier han optimistisk.

Vegard Heggem mener Glimt-spillerne burde fokusere på seg selv når de møter Milan. Her under møtet mot Milan på Lerkendal. Da vant italienerne 4–1. Foto: Tor Richardsen

Ubeseiret på de siste 15 kampene

Der RBK møtte et AC Milan som sto med en stygg tapsrekke og i en sportslig krise, er dagens utgave i kanonform.

Den gamle storheten har riktignok vært en skygge av seg selv de siste årene, med bare ett trofé siden 2011. Koronakrisen later imidlertid til å ha gitt dem en massiv boost.

Zlatan og co. har nemlig ikke tapt siden 08. mars.

Siden den gang står de med 11 seire og fire uavgjort på de siste 15 tellende kampene. Senest på mandag slo de Bologna 2–0 etter to scoringer av Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic bøttet inn mål på tampen av forrige sesong. Denne sesongen står han med tre mål på to kamper. Foto: Antonio Calanni / AP

– Fokuser på deg selv

– Vi fikk klar beskjed av Nils Arne Eggen om ikke å bli for opptatt av den store rammen og motstanderen. Ikke la det ta fokus, tenk heller på det du selv skal utrette og er god på, individuelt og som lag, sier Heggem på spørsmål om hvordan de vant i 1996.

– Beskjeden var: «Gå ut og gi dem problemer». Vi visste at vi hadde et høyt toppnivå. Når det klaffer på en slik kveld, individuelt og som lag, kan sånt skje, utdyper han.

Bodø/Glimt har vært helt uslåelige i Norge denne sesongen. Men hva kan de utrette mot en av Europas største klubber? Foto: Mats Torbergsen

Heggem mener Bodø/Glimt må gjøre det samme torsdag kveld. Han er ikke den eneste som drar frem Nils Arne Eggens ord.

– Han sa vel nylig at det viktigste er å være Bodø/Glimt, det var jo det vi gjorde med RBK. Husk hva du er god på. Det er jo ingen tvil om at Glimt må ligge i en stram 4–5–1-formasjon. De må ta kontringene, for de har gode og kjappe spillere fremover, sier Jahn Ivar «Mini» Jakobsen.

Mental utfordring

Han husker godt følelsen av å være «Espen Askeladd» i starten av karrieren som RBK- og landslagsspiller.

Han tror Glimt-spillerne kan komme til å føle på det samme.

– Det blir en stor opplevelse for Glimt-guttene. De er fulle av selvtillit, og det er selvfølgelig kjempebra, men jeg tror det viktigste er å jobbe med det psykiske og være klar i hodet for å prestere. Det er nok den største utfordringen, sier Mini.

Han understreker at Rosenborg på ingen måte feide over Milan i 1996. Men etter mange år i Europa, hadde de bygd opp et solid forsvarsspill. Når Heggem og Harald Martin Brattbakk også disket opp med to flotte mål, ble fasit 2–1-seier.

Jon Olav Hjelde (til høyre) mener Bodø/Glimt bør gå offensivt til verks mot Milan. Her i forkant av kampen i 1996. Foto: GORM KALLESTAD

Ber Glimt om å ta styringen

Der Mini tror Glimt burde ha en defensiv tilnærming, mener Jon Olav Hjelde det motsatte.

Han og Erik Hoftun dannet midtstopperduoen mot Milan i 1996.

– De må tørre å holde i ballen. Blir de liggende bakpå og forsvarer seg, tror jeg det blir vanskelig. Jeg tror de må gå ut og prøve å styre kampen. De er bedre offensivt enn defensivt. De må gå ut og gjøre det de er gode på, sier Hjelde.

– Det blir uansett fantastisk læring. Milan er tidlig i sesong. Glimt fyrer på alle sylindre. Det er ikke umulig, men de må ha litt flaks, fortsetter han.

Rosenborg-spillerne feirer etter bragden mot Milan i 1996. Foto: VINCENZO PINTO

– Verre over to kamper

Normalt sett spilles kvalikrundene over to kamper. På grunn av koronasituasjonen, skal det derimot avgjøres med et enkeltoppgjør. Milan trakk hjemmebanefordelen.

– Over to kamper hadde det blitt verre. På grunn av at det scores så lite mål, er fotballen det spillet hvor det dårligste laget vinner oftest. Du kan ligge bak og dunke ballen opp. Plutselig løper Jens Petter Hauge fra dem og scorer, sier Mini.

Både han og Hjelde mener sannsynligheten for Glimt-seier hadde vært betraktelig større om kampen ble spilt på kunstgresset på Aspmyra.

– Men samtidig er jo Glimt gode borte. Om de blir presset bakover, har de enormt med kontringsstyrke. Det blir utrolig interessant, sier Hjelde.

Runar Berg tror Milan skulle fått det tøft på Aspmyra. Foto: Jon Eeg / SCANPIX

Sterke på bortebane

Der Mini mener enkeltoppgjør er positivt, tror Bodø/Glimt-legenden Runar Berg at et dobbeltoppgjør hadde bedret sjansene til nordlendingene.

– Jeg tror Glimt har en fair sjanse, men det er Milan på San Siro. De er i god form, men det er jo Glimt også, sier mannen med 478 kamper for Glimt.

Berg har selv spilt to ganger på San Siro som Venezia-spiller. I begge kampene tapte de 3–0 for Milan og Inter. På hjemmebane slo de begge.

– I Venezia klarte vi ikke å komme opp på riktig nivå på bortebane, men Glimt har lyktes med det her hjemme. Så får vi se om de klarer det på San Siro, sier Berg.

Denne sesongen står Glimt med åtte seire og to uavgjort på bortebane. Så er spørsmålet om de fortsatt er ubeseiret etter torsdag kveld.