Jens Petter Hauge herjet med mål og assist – Milan snudde 0–2 til 4–2

(Milan - Celtic 4–2) I sin andre kamp fra start tok Jens Petter Hauge (21) ansvar da Milan slet. Først hentet han frem praktscoring ut av løse luften – før han serverte på sølvfat.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

HERJET: Det ble to målpoeng for Jens Petter Hauge på San Siro torsdag kveld. Foto: Antonio Calanni / AP

Bodøværingen så ganske isolert ut da han mottok ballen helt ute ved krittet på stillingen 2–2, men det stoppet ikke Milans nye juvel.

Hauge driblet vekk tre mann og plasserte ballen lekkert bort i det lengste hjørnet.

– Jeg jobber hardt for å forbedre meg hver eneste dag. Jeg prøver å lære hver eneste dag og det er fantastisk å jobbe med denne gruppen. Resultatene på banen gjør meg glad, sier Hauge til MilanTV.

Scoringen var hans tredje mål for Milan på to kamper fra start og seks innhopp.

Nordmannen ga seg heller ikke der. Åtte minutter før slutt fintet han seg gjennom feltet og serverte Brahim Diaz, som lekkert vippet inn 4–2 for «La Rossoneri»

– Kampen var ikke enkel. Vi lå under 0-2, men til slutt spilte vi en veldig bra kamp. Hauge scoret et fantastisk mål, så vi er veldig fornøyde med hans prestasjon, sier Milan-manager Stefano Pioli til VG.

Seieren betyr at Milan er videre til 16-delsfinalen i Europa League, ettersom Sparta Praha tapte for Lille.

Det så ganske mørkt ut da Milan havnet under 0–2 etter at Rade Krunic hadde rotet det til to ganger.

Først mistet han ballen til Tom Rogic, som hamret inn ledermålet. Deretter slo han en stygg feilpasning i forkant av scoringen til Odsonne Edouard.

Krunic ble for øvrig byttet ut til pause.

– Vi startet ikke så bra, men feil skjer. Vi responderte bra og jeg er fornøyd med prestasjonen, sier Hauge.

I løpet av to magiske minutter, rundt midtveis i den første omgangen, snudde Milan kampen.

Grafikk: www.sofascore.com

Først vartet frisparkkongen Hakan Çalhanoğlu opp med en flott scoring. Celtic-keeper Vasilis Barkas tar et skritt til høyre, men Çalhanoğlu satte frisparket i keeperhjørnet.

Les også Drømmekveld for Hauge: Seriemester og første Serie A-mål for Milan

Rett etterpå kom også utligningen ved Sami Castillejo, før Jens Petter Hauge altså fullførte snuoperasjonen i andre omgang – med scoring og assist.

Selv Milan-legenden Franco Baresi lot seg imponere.

Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Celtic, mens Mohamed Elyounoussi ikke var med i troppen.

Celtic står med ett fattig poeng i gruppespillet – og var allerede ute av turneringen før torsdagens kamp.

Manager Neil Lennon er under hardt press og kunne trengt en opptur. Celtic er hele elleve poeng bak Rangers, riktignok med to kamper mindre spilt.

Tottenham var også i aksjon: