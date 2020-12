De første tegningene: Planlegger ny milliardhall i skallet av Telenor Arena

Håndballen kan få sin plass for EM og VM i en hall som tar 15.000 tilskuere til idrett. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Håndball-VM for herrer i 2025 kan komme til å arrangeres her. Nå vises de første tegningene av det som trolig blir en nesten helt ny arena på Fornebu. Den vil koste over 1 milliard kroner.

