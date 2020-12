Solbakken-signal hylles av Fagermo: – Fantastisk

VALLE (VG) Selv om han ikke kunne være fysisk til stede, brukte Ståle Solbakken (52) sin første arbeidsdag som landslagstrener på å følge kampen mellom Vålerenga og Rosenborg.

– Begge lagene er godt organiserte og vanskelig å nedbryte. Utvisningen ble selvfølgelig en viktig faktor på utviklingen i kampen. Begge lagene vil prege norsk fotball sterkt de neste årene. Sterke karakterer på hver trenerbenk, sier Solbakken til VG om duellen der Dag-Eilev Fagermos menn vant 1–0 over Åge Hareides trøndere.

Den ferske Norge-sjefen er klar i sin tale: Prestasjoner i Eliteserien vil bli lagt merke til.

– Jeg vil sammen med mitt kommende team følge Eliteserien med argusøyne og håper jo også på representanter derfra, sier Solbakken.

Det er uttalelser som virkelig faller i smak hos Vålerenga-trener Fagermo. Han har tidligere uttrykt seg kritisk mot Solbakkens forgjenger Lars Lagerbäck som han mente var «opptatt av å snakke ned Eliteserien for å rettferdiggjøre dårlige resultater.

– Det provoserer meg, sa Fagermo til VG etter at Lagerbäck hadde hevdet at færøyske spillere holder «relativt høy klasse» sammenlignet med Eliteserien.

Nå legger ikke Fagermo skjul på at han gleder seg over at svensken er byttet ut med mer eliteserievennlige Solbakken.

– Det er ingen tvil om at jeg er veldig glad for at vi har byttet landslagssjef, sier Fagermo til VG og begrunner:

– Solbakken sender ut et fantastisk signal om at Eliteserie-produktet er et veldig bra produkt. Det er veldig viktig at spillere kan se at det er mulig å gå rett herfra til A-landslaget, slik de gjorde under «Drillo». Han var veldig flink der.

– Selv om vi har utenlandsproffer, skal man ikke undervurdere Eliteserien. Du ser hva Molde gjør ute i Europa. Så jeg mener det er et kjempesignal å sende av Solbakken, sier Fagermo etter kampen der dette ble den store snakkisen:

Vålerenga-back og U21-landslagsspiller Christian Borchgrevink støtter trenerens uttalelser.

– De får følge med. Det synes jeg. Du skal følge med på Eliteserien hvis du er norsk landslagstrener. Det er selvfølgelig positivt at Solbakken gjør det, sier 21-åringen.

– Det er veldig motiverende. Man skal ikke snakke ned Eliteserien. Det er bra spillere her også. Det er ekstra motivasjon for oss alle, sier midtstopper Ivan Näsberg (24) om Solbakkens ord.

Landslags- og Rosenborg-spiller Even Hovland sier at han tror Solbakkens uttalelser er «motiverende» for unge norske spillere. Men han påpeker:

– Jeg tror ikke de andre (Lagerbäck og Per Joar Hansen) ikke så kampene. Det var mer at de ikke var her så ofte. Jeg tror de hadde full kontroll på det som skjedde uansett.

– Det bør alltid være sånn at man vurderer alle tilgjengelige spillere enten de spiller hjemme eller ute, men det er klart at nivået ute er høyere. Du vil alltid ha blikket den veien uansett, sier tidligere landslagssjef og nåværende Rosenborg-trener Åge Hareide til VG.

Også Molde-trener Erling Moe roser Solbakkens tilnærming:

– Jo, det er et bra signal å sende ut, selv om han velger feil kamp som første. Vi får se hvordan det går, sa han med en kort latter etter Moldes 3–1-seier over Dundalk forrige torsdag.