Gress-tilhenger Ingebrigtsen: – Kan ikke fortsette å trene på kunstgress og spille på gress

I årevis har Kåre Ingebrigtsen (55) flagget at Eliteserien bør spilles på gress. Nå er han et styremøte unna å være trener for kunstgresslaget Brann.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

SISTE KAMP PÅ NATURGRESS: Branns Daouda Bamba og Odds Elba Rashani, Eirik Asante Gayi og Fredrik Lund Nordkvelle under den siste seriekampen i 2020. Foto: Marit Hommedal

BA avslørte onsdag kveld at bergensklubben ønsker plastisk kirurgi av underlaget på over 100 år gamle Brann stadion. Det har skapt reaksjoner, og trener Kåre Ingebrigtsen sier han har forståelse for meningene.

Blant annet har tidligere Brann-toppscorer Thorstein Helstad kalt det for «skandale». Også Kåre Ingebrigtsen har også hatt sine om fotball og banedekke.

Som Rosenborg-trener sa han blant annet til VG i 2018: «Eliteserien skal spilles på gress» – og forundret seg over at Norges Fotballforbund eksempelvis la U21-landslagets hjemmekamper på kunstgresset på Marienlyst i Drammen.

Fra og med 2021 kan Kåre Ingebrigtsen selv stå på plastplen under Branns hjemmekamper. Men han står ved at han foretrekker naturgress.

– Det er ingenting som har endret det, innrømmer Ingebrigtsen da VG konfronterer ham med tidligere uttalelser.

Men han mener treningsforholdene trumfer egne meninger:

– Vi kan ikke fortsette å trene på kunstgress og spille på gress. Aller helst vil klubben sikkert ha gress, men da må vi omtrent bygge om stadion. Jeg skjønner at klubben kan velge kunstgress og vil ha full forståelse for det.

– Og du vil fortsatt være trener for Brann da?

– Ja, det vil jeg definitivt ønske.

– Hvordan vil det være å være en «gressmann» innerst inne og likevel trene et kunstgresslag?

– Innerst inne er jeg fotballmann og fotballtrener, og for å oppnå resultater, må du ha gode fasiliteter. Jeg skulle gjerne hatt to gode treningsbaner og stadion med gress, men det vil sikkert koste 40-50 millioner, svarer Ingebrigtsen.

– Må du endre noe i spillfilosofien eller tilrettelegge noe i treningsarbeidet om dere går over på kunstgress – det blir ofte omtalt som to forskjellige idretter?

– Det er to forskjellige ting. Men nei, det viktigste er å få økt kvaliteten i treningen, svarer Branns trener.

Mener de har hatt fem gode gressøkter

Han anslår at de har hatt «fem økter på tørr gressbane» etter at han overtok som Brann-trener i august. Om treningsforholdene sier trønderen:

– Det går ikke an å beskrive. Når det regner i Bergen, kan vi ikke trene på gress. Da er det overvann. Ballen stopper i vannet.

– Håper du at Brann-styret kommer frem til at de likevel ikke legger kunstgress?

– Den prosessen vil jeg ikke legge meg i. Den prosessen må Vibeke ta seg av, sier Kåre Ingebrigtsen og sikter til daglig leder Vibeke Johannesen.

Hun har fått med seg kritikken, som skandale-meldingen fra Thorstein Helstad.

– Det som er skandale, er treningsforholdene som klubben har. Vi er ydmyke på at det er mange følelser knyttet til underlaget på Stadion. Det har vært naturgress i alle år, men skal vi ta steg sportslig må vi vurdere alle store og små områder som kan gi oss bedre forutsetninger, sier Vibeke Johannesen til VG.

Etter opprykket fra Obosligaen i 2015-sesongen har Brann endt som både nummer to, tre og fem – pluss ni og ti i Eliteserien.

– Vi vil aldri klare å etablere oss som en toppklubb om vi ikke har treningsfasilitetene i orden. Vi har hatt elendige treningsforhold på Nymark i lang tid. Begge gressbanene har blitt forsøkt oppgradert av Bergen kommune, men de har aldri vært dårligere. Derfor er det naturlig å se på det vi kan gjøre noe med for å sikrer gode trenings- og kampforhold året rundt inne på Stadion, fremholder Brann-sjefen.

Styret avgjør

På et årsmøte i 2015 ble det bestemt – med knappest mulig margin (60–59) – at det var opp til det sittende styret å bestemme hvilket underlag det skal være på Brann Stadion. Dermed har styret all makt i saken, og uttalelsene fra Brann-administrasjonen torsdag levner ingen tvil om at de ønsker kunstgress.

I 2020-sesongens siste hjemmekamp mot Odd, fikk man også se en gressbane hvor forholdene synlig ikke var de beste.

– Vi prøver å spille fotball. Banen er ... Det er 22. desember i Norge, så vi får ta det vi får, sa Odds Vebjørn Hoff til Eurosport den gang.

PS! Av de 16 lagene som skal spille i Eliteserien i 2021, er det Brann (iallfall enn så lenge), Haugesund, Lillestrøm, Rosenborg, Sandefjord og Stabæk som har naturgress på hjemmearenaen.