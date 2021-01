Motorsport-profil fikk toppløskrav: – I 2020 virker det helt absurd

Den finske racingsjåføren Emma Kimiläinen (31) kjører på høyeste nivå i «kvinnenes Formel 1», W-Series. Men da hun var i ferd med å slå gjennom for ti år siden fikk den da 20 år gamle kvinnen et tilbud hun helst skulle vært foruten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SNAKKER UT: Ti år etter at et diskriminerende sponsortilbud «stjal» fire år fra karrieren til Emma Kimiläinen snakker hun endelig ut i en finsk Formel 1-podcast. Foto: Jonas Dagson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Det forteller den finske motorsportprofilen i Shikani Formula 1 Podcast, ifølge danske Ekstra Bladet.

– I 2020 virker det helt bisart, sier Kimiläinen om hendelsen i 2010.

Hun hadde levert gode resultater i Formel-serier i Skandinavia, og var klar til å ta det store steget over dammen til Amerika. Der ventet et lag i Indy Lights, nivået under mer kjente IndyCar.

20-åringen var så godt som klar til å signere da hun fant ut hva som egentlig stod i kontrakten med laget som nettopp hadde sikret seg en sponsoravtale med et amerikansk herreblad.

– Jeg ville vite hva avtalen virkelig innebar før jeg skrev under. Så fant jeg ut at det allerede hadde vært samtaler om meg med magasinet, sier hun.

Bladet hadde nemlig ett spesielt krav for Kimiläinen.

– Først hadde de avtalt at jeg skulle stille i bikini, men nå fikk jeg vite at det egentlig var et toppløsbilde.

FIKK SJOKKTILBUD: Emma Kimiläinen holdt på å bli tvunget til å stille toppløs da hun skulle ta neste steg i karrieren. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Det er kanskje ikke så rart at 20-åringen ble rasende og rev kontrakten i to. Dette skjedde altså i 2010, og hvis man ser på karrieren til Kimiläinen så tok hun en fire års pause fra 2010 til 2014.

På Twitter utdyper hun det hun fortalte i podcasten.

– Jeg vet ikke hva slags sannhetsserum jeg drakk før den podcasten, men jeg snakket altså om ting jeg har vært tyst om, skriver hun, før hun fortsetter:

– I 2020 virker det tilbudet heldigvis helt absurd og feil, men verden var ganske annerledes for ti år siden med tanke på kvinnesyn og likestilling, sier den finske kvinnen, som nylig også hjalp Oliver Solbergs bestefar (!) med å finne tilbake til et finsk hotell på Twitter.

Etter den fire år lange pausen fant dog Kimiläinen tilbake til griden i 2015, og siden i fjor har hun vært en frontfigur i nyoppstartede W Series.

Hun vant løpet på Assen-banen i Nederland og endte på 5. plass sammenlagt i debutsesongen. 2020-sesongen ble avlyst som følge av coronapandemien.

– Jeg er stolt av å være en del av W Series og å få være med på å endre idretten. Selv om jeg føler meg litt sjenert som sier alt dette høyt, så har jeg en syv år gammel datter, og jeg er så glad og stolt over framgangen rundt kvinnerettigheter og likestilling i verden, skriver hun på Twitter.