Solbakken bryter tausheten: Teller fortsatt til 10

Ståle Solbakken (52) snakker offentlig for første gang siden han fikk sparken i FC København. Men vil fortsatt ikke ut med sitt syn på den brå avskjeden etter til sammen 13 år i klubben.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DRO TIL HAMAR: Ståle Solbakken har for det meste holdt seg i Hamar etter sparkingen i København. Foto: Sascha Steinbach / AP POOL

– Nei, jeg skal uttale meg når den tid kommer. Jeg skal fortsatt telle til 10, sier han til Hamar Arbeiderblads Puckpodden. I en sms til VG skriver Solbakken at han ikke vil uttale seg noe mer nå.

Han forteller i Podkasten at han «har nytt Hamar-livet en måneds tid», men at han nå skal tilbake til Danmark.

– Kone og datter bor jo der og det er vel der vi kommer til å ha tilholdssted.

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden har en rekke ganger skrevet at hedmarkingen er riktig mann for Norge, når muligheten byr seg. Solbakken hoppet ut av fremtidskontrakten med NFF for ni år siden. Til Hamar Arbeiderblad vil ikke Solbakken si noe om en mulig fremtid på Ullevaal stadion.

– Jeg er faktisk helt ærlig når jeg sier at jeg ikke har vært der i det hele tatt, sier han.

– Jeg har hatt mer enn nok med å fordøye det som skjedde for en måned siden, sier Solbakken som sist uke ble erstattet av Jess Thorup i FCK. Solbakken hentet nettopp Thorup til HamKam som spiller i 2015.

Nå spiller sønnen Markus Solbakken (20) for et HamKam som de siste månedene har snudd motgang i Obos-ligaen til mulig kvalikspill for eliteserien.

– Luften har vært litt bedre for meg i Hamar enn den har vært i «Køben» den siste måneden. Jeg trives veldig godt med å gå på Briskeby. Det er ikke så ofte jeg får se sønnen min eller HamKam trene live. Så for meg har det vært perfekt avkobling, sier Solbakken. Han omtaler fortsatt HamKam som «vi» og deler ut verbale blomster til både styreleder Rune Strand og trener Kjetil Rekdal.

Solbakken prater om sitt i perioder tette forhold til ishockey og setter tydelig pris på at nabogutten i Hamar, Ole Einar Engeland Andersen (21), nå spiller med legenden Patrick Thoresen i Storhamar.

– Jeg er litt som Drillo. Han sa en gang at all idrett uten offside er håpløst. Det er jeg litt enig i. Jeg har sett ufattelig mange hockeykamper i mitt liv, sier han.

Ståle Solbakken er klar på det aldri er aktuelt å gå på akkord med egne prinsipper og holdninger når motgangen melder seg med full styrke.

– Det viktigste er ikke å vike fra prinsippene, men du må også gå i dialog med dem som skal utføre det for deg – spillerne – og få dratt det sammen. Men så må man også alltid huske på at spillerne har sin egen agenda. Det er et balansepunkt der, sier han i podkasten.

Solbakken påpeker at det er nesten bare Pep Guardiola som aldri har opplevd å få sparken.

– Selv (Jürgen) Klopps siste 7–8 måneder i Dortmund så var det jo «vi sparker deg ikke, men etter denne sesongen så slutter du». Det kommer alltid til et punkt, sier Solbakken og drar en historie om at Danmarks tidligere landslagssjef, Morten Olsen, en gang sa at Solbakken ikke er en skikkelig trener før han har fått sparken to-tre ganger.

– Da først har du skjønt alle mekanismene. Det er nok noe i det, sier Solbakken. Han er nå er kommet opp i tre sparkinger: Köln (2012), Wolverhampton (2013) og FC København (2020).