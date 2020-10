Maren Lundby jubler etter nye signaler om at kvinnene kan få delta i hoppuka

Hoppstjernen Maren Lundby synes det er fantastisk å høre at tyske hopptopper mener kvinnene kan få delta i hoppuka fra neste sesong.

Maren Lundby er fornøyd med utspillet fra den tyske topphopperen. Foto: Geir Olsen

Den tyske grensjefen i hopp, Horst Hüttel, ser for seg at kvinnene kan få sjansen i hoppuka fra 2021-22-sesongen.

– Topp nyheter! Jeg synes det er fantastisk, og har alltid drømt om å være med i hoppuka. Jeg tror det ville vært utrolig bra for interessen rundt hoppsporten generelt, og noe alle jentene ville satt pris på å bli inkludert i, skriver Lundby i en melding til NTB.

Flere spørsmål gjenstår

Kvinnenes kamp for å bli et fullverdig medlem av hoppfamilien fortsetter, og for mange er det å bli innlemmet i den tysk-østerrikske hoppuka et stort mål.

Men det kan tidligst skje fra neste sesong, mener Hüttel.

– Fra mitt ståsted er det en stor mulighet for at kvinner kan bli integrert på kvalifiseringsdagen fra 2021-22-sesongen, sier Hüttel ifølge DPA.

Mennene hopper kvalifisering kvelden før rennene går av stabelen i den tysk-østerrikske konkurransen. Hüttel sier at de fire vertsbyene er enige om å få på plass renn for kvinnene, men at det er store spørsmål knyttet til hvordan det kan skje.

– Gir masse motivasjon

Blant annet nevner han at Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck ikke har flomlys som gjør at man kan hoppe langt utover kvelden, til tross for at det er nettopp på kvelden kvalifiseringen til mennenes konkurranser går i dag.

Maren Lundby sier signalene fra den tyske hopptoppen gir henne motivasjon til å satse videre for fullt.

– Jeg har jo forståelse for at det kan bli litt kort varsel å inkludere oss allerede i år, men bare det at det diskuteres for neste år, synes jeg er nydelig. Det gir meg masse motivasjon til å yte mitt beste i tiden som kommer, skriver hun og legger til et smilefjes.

Lundby ble som 14-åring historisk som tidenes første VM-deltager i skihopp, og har siden da vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger, ett OL-gull og ett VM-gull.

