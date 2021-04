Fansen fordømmer ny liga: – Hvis det ender slik, er jeg ikke lenger United-supporter

– Det ultimate svik, heter det i en uttalelse fra Chelseas supportersammenslutning.

Fra supportere i Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham kommer det nærmest likelydende, krasse meldinger om det nye prosjektet, som ble bekreftet natt til mandag. 12 klubber har signert et forslag om å bryte ut i en lukket Super League, en ny turnering som skal sikre totalt 20 klubber større inntekter – på bekostning av de mindre profilerte klubbene. Lagene vil fortsatt spille i hjemlig liga.

– Det er veldig sterke meldinger fra fansen. Mange sier at «hvis det ender slik, så er jeg ikke lenger United-supporter», forteller Dag Langerød, redaktør for Manchester Uniteds supporterklubb, til VG.

– Jeg er trist. For første gang i mitt liv håper jeg at United taper en kamp - kampen for å gjennomføre dette prosjektet, fortsetter Langerød.

– Akkurat nå er jeg redd for United-sjelen. Dette handler bare om penger, penger, penger - hvordan karre til seg mest mulig selv. Eierne har overhodet ikke tatt supporterne med på råd i denne saken, sier United-redaktøren, og understreker at han uttaler seg på vegne av seg selv.

Tor Sønsteby i Manchester Citys norske supporterklubb uttrykker seg slik til VG mandag morgen:

– Det er kun Premier League som er interessant for mange City-supportere, så dette er helt skivebom for mange, meg selv inkludert. Men det er forståelig at City bryter med UEFA slik vi er blitt behandlet av dem.

Fra England strømmer det på med avsky-erklæringer fra supporterne. Tottenham Hotspur Supporters 'Trust uttrykker at de er «dypt bekymret» over klubbens engasjement, mens supporterne i Arsenal på Twitter beskriver det som «klubbenes død som sportsinstitusjoner», gjengitt av Reuters.

Ifølge BBC er det ventet at UEFA mandag skal vedta et nytt Champions League med 36 lag - mot dagens 32. I stedet for gruppespillet som vi kjenner, er det meningen å gå over til et seriesystem der alle lag er garantert ti kamper. De åtte beste lagene går rett til utslagningsfasen, mens de 16 neste skal spille et playoff om åtte plasser til.

Det spekuleres i om forslaget om Super League er et forhandlingskort fra de største klubbene i Europa.

I en uttalelse fra Chelseas supporterorganisasjon CST heter det:

– Våre medlemmer og fotballsupportere over hele verden har opplevd det ultimate svik. Dette er en avgjørelse om grådighet for å fylle lommene til dem på toppen, og den er tatt uten hensyn til de lojale supporterne, vår historie, vår fremtid og fremtiden til fotballen i dette landet.

– Dette er utilgivelig. Nok er nok, heter det fra Chelsea-supporterne.

Styret i Tottenhams supportertrust fastslår at prosjektet er drevet av grådighet og egeninteresse «på bekostning av fotballens verdier, som vi holder så kjære».

– Sammen med supportergrupper i Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal og Chelsea så går vi helhjertet mot å gjøre dette til en lukket butikk for Europas elite, heter det fra Tottenham-fansen.

– Klubbens fremtid er på spill, er den klare meldingen.

Liverpools «Spirit of Shankly»-supportergruppe besvarer Arsenal-supporternes melding på Twitter med:

– Solidaritet er nå viktigere enn noen gang.

– Jeg er skuffet og forferdet, skriver den tidligere Liverpool-stjernen Danny Murphy på BBC.

Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia er de seks øvrige klubbene som har signert for den nye ligaen. Ingen klubber fra Tyskland eller Frankrike er med. Det er altså bare tre av de fem store ligaene som er representert. Süddeutsche Zeitung skriver mandag at den nye ligaen vil bety slutten for Champions League.

Sammenslutningen av fotballsupportere over hele Europa, med medlemmer fra 48 land, beskriver den nye ligaen som «ulovlig» og «uansvarlig».

– Den drives utelukkende av grådighet, heter det.

I en pressemelding fra UEFA, støttet av ligaene og fotballforbundene i England, Spania og Italia, manes det til kamp mot den nye ligaen:

– Vi vil vurdere alle tilgjengelige tiltak, både juridiske og sportslige, for å hindre at dette skjer. Fotball er basert på åpne konkurranser og sportslige meritter, og det kan ikke være annerledes.

– Vi har alltid vært mot en Super League. Det eneste levedyktige prosjektet er Champions League-reformen fremmet av UEFA, sier den italienske fotballpresidenten Gabriele Gravina ifølge Reuters.

– Det er åpenbart at dette vil være ødeleggende for engelsk og europeisk fotball på alle nivåer, heter det i en uttalelse fra det engelske fotballforbundet FA.