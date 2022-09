KRISTIANSAND: – Det er skikkelig gøy å få til et tungt løft. Å kjenne at kroppen er blitt sterkere og at teknikken er blitt bedre, gjør meg glad, fastslår Liz.

Hun kan se tilbake på tre år som styrkeløfter med imponerende resultater. Allerede som 14-åring vant hun NM-sølv i benkpress i sin aldersklasse (14-18år), og siden har hun fulgt opp med NM-gull i benkpress i fjor (2021), NM gull i styrkeløft i fjor (2021), fjerde plass i nordisk i styrkeløft i fjor (2021), NM gull i styrkeløft i april i år (2022) med 322,5 kilo sammenlagt- som var 32,5 kilo mer enn nummer to.

De personlige rekordene hennes er 70 kilo i benkpress, 117,5 kilo i knebøy og 140 kilo i markløft. Sistnevnte er hennes beste øvelse, og der er hun bare 13 kilo bak norgesrekordholderen i sin aldersklasse. Den rekorden tilhører Juliane Slettnes som i dag konkurrerer med de beste utøverne i verden.

162 centimeter høye Liz konkurrerer i vektklassen -63 kilo. Hun har en allsidig bakgrunn og har tidligere spilt håndball i henholdsvis Just og Gimletroll. Som 12-åring løp hun 10 kilometer i Sommerløpet. Hun har også trent litt crossfit.

Hennes far og trener Bjørnar Tobiassen (47 år) har også trent variert opp gjennom årene, og har brunt belte fra tiden i Vennesla judoklubb, samt sølv og bronse i NM i romaskin.

– Jeg liker godt å konkurrere, jeg blir veldig nervøs og får ett voldsomt kikk. Målet i nordisk mesterskap er å perse, så får vi se hvor langt det holder, sier Liz. Ut fra hvordan konkurrentene har prestert, har hun gode sjanser til å få medalje i nordisk mesterskap kommende helg, i sin aldersklasse (ungdom 14-18 år).

Opp fra persen på 325 kilo mangler hun 22,5 kilo til å klare EM-kravet for junior, og sistnevnte er for utøvere helt opp til 23 år. Liz er inne i sitt tredje år på helselinja ved Kvadraturen videregående skole. Hun trener rundt 10 timer i uka, og ser for seg å fortsette med styrkeløft så lenge hun synes det er moro.

Liz trener benkpress. Foto: Privat