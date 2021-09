United-seier etter dramatiske sluttminutter – de Gea reddet straffe

Lingard ble den store synderen da United tapte 1–2 for Young Boys i Champions League tidligere i uken. Søndag fikk han sin oppreisning da han ble matchvinner for Manchester United med en lekker scoring like før slutt.

Men den aller største helten må sies å være keeper de Gea. På overtid fikk West Ham straffe da en ball traff armen til Luke Shaw på overtid. Mark Noble ble byttet inn for å ta straffen, men ble stoppet av de Gea. Det er spanjolens første strafferedning på 40 forsøk.

Det var flere straffesituasjoner som ble diskutert underveis i kampen. Kanskje burde Ronaldo hatt en straffe eller to tidligere i omgangen. Han gikk i bakken etter å ha utfordret Vladimír Coufal drøyt ti minutter før slutt, på stillingen 1–1. Dommer Martin Atkinson avviste Manchester Uniteds ønske – til Ronaldos store frustrasjon. Ronaldo gikk også i bakken på overtid på stillingen 2–1, men fikk heller ikke denne gangen straffe. Stjernen så ikke ut til å tro sine egne øyne.

Etter et rolig åpningsnummer var det en rekke sjanser mot slutten av første omgang. Bruno Fernandes var svært nærme etter 27 minutter. Portugiseren dundre til på halvspretten, men noen fingre fra West Ham-keeper Lukasz Fabianski og stolpen hindret ledelse for bortelaget.

Tre minutter senere tok West Ham føringen ved Saïd Benrahma, på det som var lagets tredje sjanse. Han fikk fyre av fra 18 meter. Ballen gikk via Raphäel Varane og skiftet retning. Dermed var David de Gea i United-målet utspilt.

Det tok bare fem minutter før Cristiano Ronaldo utlignet, etter flere mislykkede forsøk. Bruno Fernandes svingte ballen millimeterpresist inn. Ronaldo satte det første forsøket rett på Fabianski, men på returen gjorde han sitt fjerde mål på tre kamper siden United-returen.

Ronaldo var nære 2–1 både rett før og etter pause. Igjen sto en god Fabianski i veien. Andre omgang ble en jevn batalje. De høydramatiske sluttminuttene ga til slutt seier for Manchester United. Rødtrøyene topper tabellen med rivalene i Liverpool med 13 poeng.