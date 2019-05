Neymar brukte 125 millioner på helikopter

Da den brasilianske landslagssjefen Tite nylig samlet sin tropp til trening foran de kommende privatlandskampene mot Qatar og Honduras, ankom Paris Saint-Germain-stjernen treningsfeltet i det nyervervede helikopteret, skriver den tyske storavisen Bild.

Helikopteret, som er av typen Airbus H-145, skal ha en prislapp på rundt 125 millioner norske kroner og har plass til 11 personer.

Toppfarten ligger på 248 km/t, og helikopteret er prydet med bokstavene «NJR», fotballstjernens egen logo.

LEST DENNE? Neymar fratatt kapteinsbindet

Silvia Izquierdo / AP / NTB scanpix

Det er ikke første gang at Neymar bruker store summer på framkomstmidler. Fra før er han i besittelse av både et privatfly og en luksusbåt.

27-åringen bør samtidig ikke ha noen problemer med å finansiere de mange luksusinvesteringene. Nettstedet goal.com skriver at anerkjente Forbes anslår brasilianerens årlige inntekt til å være på 90 millioner dollar, tilsvarende rundt 780 millioner norske kroner.

Det brasilianske laget har startet forberedelsene til sommerens Copa America, og tirsdag skapte Neymar bekymring da han måtte avbryte lagets trening. Det brasilianske lagets lege Rodrigo Lasmar sa etterpå at 27-åringen skal ha følt «ubehag» i det venstre kneet.

Han skal nå gjennomgå grundigere undersøkelser.

Brasils medisinske støtteapparatet ga i forkant av tirsdagens trening uttrykk for at det skal være godt håp om at Neymar kan spille privatlandskampene mot Qatar og Honduras. Etter trening så utsiktene langt mer dystre ut.

Den brasilianske superstjernen har slitt mye med skader i karrieren. Han har kun spilt fire kamper for PSG etter det siste skadecomebacket 27. april. Tidligere i år brakk han et bein i foten.