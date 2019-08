Landslagsløper på sykehus etter hjertestans

Landslagsløperen fikk raskt livreddende førstehjelp og ble fraktet til Oslo universitetssykehus.

– Sondre følges tett opp av hjertespesialister på sykehuset og har det etter forholdene bra, sier medisinsk ansvarlig Ola Rønsen i Norges Skiforbund i en pressemelding tirsdag kveld.

Han har selv besøkt Fossli på sykehuset.

– Han er selvsagt svært glad for at han kom fra dette med livet i behold. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser hendelsen vil ha for videre satsing som topputøver.

Fakta: Sondre Turvoll Fossli Alder: 26. Hjemsted: Hokksund. Yrke: Langrennsløper. Individuelle seirer verdenscupen: 1. Aktuell: Fikk hjertestans under en biltur tirsdag, men kom raskt under livreddende førstehjelp og ble innlagt på Oslo universitetssykehus.

– Sjokkert

Fossli er en del av Norges sprintlandslag. Trener Arild Monsen sier at laget ble sjokkert over å få beskjeden.

– For laget, meg, resten av støtteapparatet og alle aktive så var det et stort sjokk. Vi håper selvfølgelig at alt vil gå bra med Sondre, sier Monsen til Aftenposten.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Biltur

Det var nisjenettstedet langrenn.com som først skrev at Fossli fikk et «illebefinnende» under en biltur.

Stein Ørn er best kjent som treneren og stefaren til toppsyklisten Alexander Kristoff, men han er også en anerkjent kardiolog. Han forteller at det er sjeldent at hjertestans inntrer hos toppidrettsutøvere.

– Det er alltid en dramatisk hendelse når det skjer med personer som er toppidrettsutøvere. De skal være de friskeste av de friske. Noen vil si at toppidrett er usunt, og at det kan komme av hard fysisk aktivitet, men dette er sjeldent forekommende. Det gjør det desto mer dramatisk, sier Ørn til Aftenposten.

Ørn forteller at Fossli nå vil gå gjennom omfattende undersøkelser for å finne ut av årsaken til hjertestansen.

– Han vil gå gjennom en grundig utredning om dette skyldes trange blodårer og hvordan hjertemuskelen ser ut. Man vil også gjøre en elektrisk undersøkelse av hjertet. Etter det vil man fastslå om dette er noe forbigående eller noe han kan leve med. Deretter vil man starte med et systematisk behandlingsopplegg avhengig av hva de undersøkelsene viser. Det kan også være andre grunner til det som skjer. Det trenger ikke ha noe med hjertet å gjøre, forklarer kardiologen.

Ikke alene

Familien til Fossli ber i pressemeldingen om forståelse for at man ikke ønsker å kommentere hendelsen ytterligere.

Flere norske idrettsfolk er tidligere rammet av plutselig hjertestans, noen ganger med tragisk utfall. Norsk idrett mistet i fjor den tidligere langrennsløperen Ida Eide. Hun fikk hjertestans under et mosjonsløp.

Svømmeren Alexander Dale Oen døde under en treningsleir i USA i 2012. Han ble akutt hjertesyk etter en økt, og livet sto ikke til å redde.

Syklisten Bjørn Stenersen fikk et illebefinnende og døde under et ritt i Trondheim i 1998.

Fotballprofilen Ståle Solbakken segnet om på en trening med FC København i 2001 mens han var aktiv, men han fikk raskt hjelp av klubblegen og kom unna hendelsen uten skader.

I 2011 stoppet hjertet til Branns-spiller Carl-Erik Torp å slå under en kamp mot Sogndal. Han fikk umiddelbart legehjelp og klarte seg godt fra den dramatiske situasjonen.

Stein Ørn sier at utredningene av Fossli vil vise om han kan returnere til langrennssporet.

– Hvis dette skjedde under en situasjon hvor han ikke var fysisk aktiv, så trenger det ikke ha en sammenheng. Hvis dette er en tilstand som kan snus på, for eksempel ved en infeksjon, vil han kunne komme tilbake til aktivitet. Men det er nok en automatikk at man vil være skeptisk, sier Ørn.