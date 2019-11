Alexander Vinokourov (t.v.) og Kolobnev under det nevnte rittet i 2010. THIERRY ROGE / REUTERS / NTB scanpix

De tidligere sykkelstjernene risikerte store bøter og fengselsstraff. Nå er de frikjent.

De tidligere syklistene Alexander Vinokourov og Alexander Kolobnev er frikjent av en belgisk domstol i Liege for å ha fikset resultatet i et stort ritt i 2010.

NTB-AFP

For mindre enn 40 minutter siden

Vinokourov vant OL-gullet i London 2012 og har også vært utestengt i to år på grunn av brudd på dopingbestemmelsene fra 2007–09. Han ble beskyldt for å ha betalt russeren Kolobnev 1,5 millioner kroner (150.000 euro) for å la ham vinne klassikeren Liege-Bastogne-Liege i 2010.

Hvis de var blitt funnet skyldige kunne de risikert opp til et halvt år i fengsel pluss kraftige bøter.

Domstolen kom derimot til at det var tvil i aktors påstand om at de to skal ha hatt en avtale om hvem som skulle vinne rittet. De to var i et brudd mot slutten av rittet, og det synes å gå mot en spurtduell, men kasakhstaneren vant enkelt.

Alexander Vinokourov tok gull i landeveisrittet i OL i London i 2012. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Saken mot dem var bygd på at etterforskningen avslørte e-poster mellom de to og to bankoverføringer – en på 100.000 euro og en annen på 50.000 euro fra juli og desember 2010.

På den tiden syklet Vinokourov for Astana, og Kolobnev var lagkamerat med Alexander Kristoff i Katusha.