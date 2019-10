Casper Ruud videre til hovedturneringen i Paris etter 2–1 seier mot franskmannen Hugo Gaston. Tore Meek / NTB scanpix

Casper Ruud klar for hovedturneringen i Paris

Casper Ruud er klar for hovedturneringen i ATP 1000-turneringen i Paris etter 2-1-seier i sett mot franskmannen Hugo Gaston i kvalifiseringsfinalen søndag.

NTB

For mindre enn 50 minutter siden

I hovedturneringen kan Ruud støte på kvalifisert motstand. På deltagerlisten står navnene til blant andre verdensstjernene Rafael Nadal og Novak Djokovic.

I første settet fulgte Ruud og Gaston hverandre til 4–4 søndag, før Ruud brøt franskmannens servegame og tok to game på rad til settseier 6–4.

Det franske hjemmehåpet er rangert som nummer 286 på ATPs verdensranking, mens Ruud er oppe på en 61. plass.

Les også Carlsen får unik VM-fordel: – Urettferdig, sier han selv

Franskmannen slo tilbake

I det andre settet fulgte spillerne hverandre til 3-3, før franskmannen holdt egen serve og deretter brøt Ruud til 5–3. Franskmannen servet så inn settseieren 6–3.

I tredje sett fulgte også spillerne hverandre jevnt til 2–2. Ruud forsvarte deretter egen serve, før han brøt Gaston til 4–2. Franskmannen klarte ikke å bryte nordmannens neste serve, og dermed sto det 5–2.

Plutselig hadde 20-åringen for alvor vippet kampen i norsk favør. Franskmannen svarte igjen med å holde egen serve, før Ruud satte inn matchballen og vant det avgjørende settet 6–3.

Les også Kristoffersen jakter alltid på én spesiell følelse: – Bedre enn gullmedaljer

Milano neste

Ruud var for øvrig kvalifisert for hovedrunden i Paris allerede før kvartfinalen mot Gaston. Nordmannen sto nemlig først i køen til en såkalt "lucky loser"-plass da blant andre Guido Pella og flere andre seedede spillere trakk seg, ifølge Tennis Norge.

Hvem nordmannen møter i 1. runde i hovedturneringen er så langt ikke klart men det skal stå mellom Kyle Edmund, Milos Raonic, Benoît Paire, Jan-Lennard Struff, Adrian Mannarino.

Turneringen i Frankrike er Ruuds siste før han i neste måned skal møte syv av verdens aller største tennistalenter under 21 år i Next Generation ATP Finals i den italienske motehovedstaden Milano.

Tidligere denne uken ble det bekreftet på ATP-touren sitt nettsted at nordmannen er inne på listen over spillere som er kvalifisert for den gjeve turneringen.