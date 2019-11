Det er store protester og sammenstøt i Chile for tiden. Folk demonstrerer for bedre levekår. Foto: Esteban Felix / AP / NTB scanpix.

Chilenske landslagsspillere neketer å spille kamp

Den politiske krisen gjør at Chiles herrelandslag i fotball nekter å spille kommende ukes vennskapskamp mot Peru.

NTB

For mindre enn 30 minutter siden

Kampen skulle ha blitt spilt i Perus hovedstad Lima tirsdag, men slik blir det ikke opplyser Chiles fotballforbund.

Peru slo Chile i semifinalen i Copa America i juli.

– Vi er fotballspillere, men først og fremst er vi mennesker og chilenske medborgere, skrev kapteinen og Bologna-spilleren Gary Medel på Twitter.

– Akkurat nå har Chile viktigere oppgaver som må prioriteres.

Beslutningen om å stå over kampen ble tatt på et møte onsdag morgen.

– Det er en vanskelig tid for landet vårt. Av respekt for det som skjer mener vi det er riktig at vi ikke spiller denne kampen, sa Bayer Leverkusen-spilleren Charles Aránguiz.

Chile skulle ha spilt mot Bolivia denne uken, men heller ikke denne kampen ble det noe av.

I flere uker har det vært en politisk krise i Chile. Flere av spillerne har uttrykt støtte til den voksende misnøyen mot landets president Sebastián Piñera.

Uroen ble innledet 18, oktober mot økte billettpriser i kollektivtrafikken. Etter hvert har krisen omfavnet dypere samfunnsspørsmål. Demonstrantene klager på lave lønninger, at utdanning og helsehjelp koster for mye og for generell urettferdighet.

– Jeg stiller meg bak folket. De har reist seg og krevd rettferdighet, sier Barcelona-spilleren Arturo Vidal.