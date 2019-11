Det ble totalt fire bogeyer, én eagle og fem birdier på Viktor Hovland i første runde i PGA-turneringen i golf i Mexico fredag. Nordmannen ligger på en 31. plass, tre slag under par. Jared C. Tilton, AFP / NTB scanpix

Lovende start for Hovland og Ventura i Mexico

Da golfproffene omsider kom i gang i Mexico, gikk Viktor Hovland første runde på 68 slag, mens Kristoffer Ventura gikk en 69-runde.

NTB

For mindre enn 30 minutter siden

Åpningsdagen av PGA-turneringen i golf i Mexico ble utsatt fra torsdag til fredag grunnet kraftig regn.

Da de var i gang fredag, åpnet Viktor Hovland med en bogey på første hull. Han fulgte imidlertid sterkt opp med en eagle på hull nummer fem. I resten av runden spilte nordmannen til tre nye bogeyer, men sikret seg imidlertid fem birdier. Det førte til at han gikk runden tre slag under par.

Ventura åpnet på par og fikk en bogey på andre hull, men gjorde det godt igjen med en birdie på det tredje. I resten av runden spilte han til tre nye birdier og en bogey, som førte til at han endte på to slag under par.

Kristoffer Ventura gikk en 69-runde i Mexico fredag. Jared C. Tilton, AFP / NTB scanpix

Så langt i turneringen ligger Hovland på en 31.-plass og Ventura på en 44.-plass. Danny Lee fra New Zealand leder turneringen etter å ha spilt en 62-runde.

Viktor Hovland har hatt et lite opphold fra PGA-touren etter 41.-plassen i Japan den siste helgen i oktober. Kristoffer Ventura var sist i aksjon på Bermuda for ti dager siden. Det endte også med 41.-plass.

PGA-turneringen i Mexico er årets nest siste.

(©NTB)