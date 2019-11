Premiepallen etter kvinnenes sprint på Sjusjøen. Svenske Ingela Andersson (t.v.) ble nummer to. Geir Olsen, NTB scanpix

Eckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag

De norske jentene var ikke med i seierskampen i lørdagens skiskytteråpning på Sjusjøen, men gledet seg over den svenske overraskelsen Ingela Andersson.

Italienske Lisa Vittozzi vant sprinten etter feilfri skyting, men lenge så det ut til at svenske Andersson skulle sjokkere og gå til topps. 28-åringen, som har en 44.-plass fra sprinten i Antholz i januar 2012 som karrierebeste i verdenscupen, bor i Oslo og har Holmenkollen som sin faste treningsbase for andre år på rad.

– Hun trener i Holmenkollen og er litt halvt norsk, så jeg er veldig glad på Ingela sine vegne at hun knaller til med et veldig godt løp i dag, sa Tiril Eckhoff om konkurrenten.

– Er du overrasket?

– Jeg er kanskje litt overrasket, men samtidig er det veldig hyggelig, sa den norske landslagsløperen til NTB.

Eckhoff innledet sesongen med to strafferunder og 11.-plass. Marte Olsbu Røiseland ble beste norske på femteplass.

Tiril Eckhoff i mål etter kvinnenes sprint på Sjusjøen lørdag. Geir Olsen, NTB scanpix

Fakta Sesongåpning skiskyting på Sjusjøen Kvinner, sprint 7,5 km (antall strafferunder i parentes): 1) Lisa Vittozzi, Italia 20.49.8 (0), 2) Ingela Andersson, Sverige 0.18,3 min bak (0), 3) Dorothea Wierer, Italia 0.28,4 (1), 4) Vita Semerenko, Ukraina 0.37,4 (0), 5) Marte Olsbu Røiseland, Froland IL 0.43,0 (2), 6) Karoline Knotten, Vingrom IL 0.55,4 (0), 7) Franziska Preuss, Tyskland 0.57,0 (1), 8) Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum 1.01,5 (1), Caroline Colombo, Frankrike 1.04,5 (0), Eva Puskarcikova, Tsjekkia 1.07,7 (1).

Høyt nivå

Ingrid Landmark Tandrevold har også trent med Andersson i Kollen-løypene. Hun gledet seg over den sterke annenplassen til svensken.

– Hun trener i Oslo og med et norsk team, og jeg synes det er skikkelig gøy at hun får det til. Nivået hennes er så høyt at hun bør få sjansen på det svenske verdenscuplaget, sa hun.

Tandrevold innledet sesongen med åttendeplass etter én strafferunde underveis.

– Jeg hadde nok vært mer skuffet om jeg var så seig som i dag senere i sesongen. Det er fortsatt tidlig, og jeg brant meg litt på at jeg startet for fullt i fjor og fikk det litt i januar. I år skal jeg være smartere, sa Fossum-løperen.

Marte Olsbu Røiseland etter målgang på Sjusjøen. Geir Olsen, NTB scanpix

Røiseland fikk gode svar

Marte Olsbu Røiseland fikk også et brutalt møte med sesongen på Sjusjøen. Froland-jenta, som har måtte tilpasse treningsopplegget i sommer og høst på grunn av hofteproblemer, var samtidig relativt godt fornøyd med dagen.

– Det var hardt og vondt, men samtidig godt å komme i gang. Nå er det første løpet unnagjort, og jeg føler jeg tar med meg en del gode ting fra dagens løp. Det er selvfølgelig ståendeskytingen som var for dårlig, sa hun til NTB.

Der ble det to bom, men Olsbu Røiseland hadde samtidig beste langrennstid. Svarene hun fikk fra egen kropp var de viktigste.

– Det er lenge siden jeg har vært på samling, og jeg var litt usikker på den jobben jeg har gjort og hvor mye det har satt meg ut, så jeg synes det var godt å vise at det ikke har satt meg langt tilbake, sa hun.

Landslagsprofilen var slått av Vittozzi med 43 sekunder.

