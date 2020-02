Forbereder seg på hardkjør med mer hardkjør

Skiskytterne ligger langt fra bare på sengen mellom VM-konkurransene.

Vetle Sjåstad Christiansen har en vane om å trene hardt dagen før konkurranser. Hvis ikke går kroppen i en slags hvilestilling. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

ANTERSELVA: Man skulle tro at utøvere som går fem-seks-syv renn i løpet av VM, er mest er opptatt av å ligge med beina høyt og se film når det ikke er konkurranser. Noen gjør det kanskje. Men slik er det ikke for flere av de norske guttene som skal ut å gå 20 kilometer onsdag (den såkalte normaldistansen).

– Blir det for rolig dagen i forkant av konkurranse, føler jeg at kroppen går inn i en slags hvileperiode og at den har lyst til å ta fri. Dette må vi unngå, sa Vetle Sjåstad Christiansen til Aftenposten tidlig tirsdag morgen.

Hardøkt på programmet

Etter at det norske laget hadde møtt mediene utenfor Hotel Falkensteiner nesten øverst i dalen, og bare 500 meter unna arenaen, skulle han ut å trene hardt. Dette er en metode som flere av de norske bruker. Christiansen får med seg Johannes Dale på hardkjøret.

– Når vi kommer litt ut i et mesterskap, blir det litt vanskeligere. Derfor blir det en mellomhard økt, fortalte han.

Den planlagte treningen dagen før dagen besto derfor av fire drag som varte i fem minutter. Belastningen skal ligge på terskel. Hadde det vært før første konkurranse, ville de dragene vært over terskel med absolutt full fart.

Terskeltrening betyr at man trener hardt, men at kroppen klarer å kvitte seg med melkesyre underveis i treningen.

Flere versjoner av hardkjør

Johannes Thingnes Bø er trolig den norske herreløperen som kommer til å gå alle renn i VM. Det betyr syv konkurranser på 10 dager.

Han bruker også en versjon av Christiansens gå-i-kjelleren-metode. Men i et mesterskap må han redusere nettopp dette litt. Men før den første konkurransen sist torsdag kjente også han på blodsmak i munnen dagen før alvoret startet.

Johannes Thingnes Bø har går trolig absolutt alle konkurranser i VM. Det betyr syv tøffe renn i løpet av 10 dager. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Han kjørte en økt hvor han gikk en runde i løypene med absolutt full intensitet.

– Du føler deg ikke bra etterpå. Men det er slags realitetsorientering hvor du blir minnet på om at det kommer til å bli tungt neste dag også, sier han.

Mat, mat, mat

Når guttene ikke trener og gjør sine siste forberedelser, handler mye om mat og drikke. Spesielt før 20-kilometeren som er den lengste distansen skiskytterne går.

– Vi prøver jo å spise overdrevent mye for å fylle opp lagrene. Det kan fort bli varmt på onsdag og da er det ekstra viktig, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

De gjennomgår et hardt program de ti dagene som et VM går, men det er ingen av skiskytterne som klager.

– Dette er vi vant til fra verdenscupen. Og mange av dem som er her, går jo de fleste rennene. Da er det likt for alle, sier Tarjei Bø.