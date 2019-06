Det klassiske partiet mellom Magnus Carlsen og Wesley So var over allerede etter 36 trekk. Da var de enige om remis, og det var dermed klart for Carlsens sjette armageddon av sju mulige i superturneringen som arrangeres i Stavanger.

Rett i angrep

Den norske sjakkspilleren hadde vunnet fem av fem armageddon før kveldens avgjørende lynsjakkparti, og overrasket de fleste med sin aggressive åpning.

Til tross for at han spilte med svart, og remis var godt nok til å vinne, gikk Carlsen fullstendig i stupen på Wesley So, som prøvde skape et motangrep, men ikke fant en god måte å svare på.

Det så tidlig veldig bra ut for den norske verdenseneren i hans sjette armageddon-parti, som til slutt endte i ny remis, og dermed seier til Carlsen etter at han til tider utspilte So fullstendig.

– Veldig enkelt etter det

Carlsen står nå med seks av seks armageddon-seire i superturneringen. Ekspertene stilte spørsmål ved om motstanderne gjør dårligere trekk når de spiller mot Carlsen, og 28-åringen uttalte under TV 2 sin Norway Chess-sending at spillerne kanskje spiller dårligere fordi de møter nettopp ham.

– De føler kanskje at de må gjøre noe spesielt for å slå meg, det er nok et poeng. So gjorde som han skulle og spilte skarpt og ambisiøst i åpningen, men han burde fulgt det opp med bra spill videre, sa Carlsen til TV 2 etter seieren.

Wesley So fikk kritikk for sitt spill i det avgjørende lynsjakkpartiet. Spesielt ett trekk fikk stor betydning for resultatet. Det var bonde til d5 etter 16 trekk. Det ga Carlsen alle fordeler.

– Det var helt vanvittig. Det var veldig enkelt etter det. Jeg skjønte ikke noe av det, sa Carlsen etterpå.

Startet som vanlig

Carlsen åpnet langpartiet mot Wesley So med sitt «vanlige trekk», Siciliansk åpning, som han har valgt svært mange ganger tidligere denne sesongen. 28-åringen virket godt forberedt og spilte relativt raskt de første trekkene, mens motstander So trengte mer betenkningstid.

Slo forbildet

So vant for første gang over Magnus Carlsen under fjorårets Norway Chess-turnering. 25-åringen fra Fillipinene hadde lenge Carlsen som sitt store idol, og det var et stort øyeblikk for ham da han vant mot den norske sjakkstjernen.

So, som er rangert som den den fjerde beste spilleren på verdensbasis med rating på 2754, var også nær å vinne Norway Chess sammenlagt i fjor, men tapte mot Fabiano Caruana i siste runde etter en spennende tidsnødsduell.

Ny remis

Allerede etter det 20. trekket under dagens parti mellom So og Carlsen, var det, ifølge TV 2s sjakkekspert Simen Agdestein, tydelig at partiet trolig kom til å ende med remis. At Carlsen skulle vinne var svært usannsynlig.

Agdestein fikk rett. Etter 36 trekk, og drøye halvannen times spill, ble de altså enige om remis.

Carlsen var klar på at han tidlig skjønte at det kom til å ende med remis.

– Jeg hadde aldri sjanse til å klare noe mer, sa han til TV 2.

Tommy Ellingsen

Fakta: Årets deltakere i Norway Chess Årets deltakere rangert etter plass på verdensrankingen og Elo-rating: 1. Magnus Carlsen (28), Norge 2875. 2. Fabiano Caruana (26), USA 2819. 3. Ding Liren (26), Kina 2805. 4. Maxime Vachier-Lagrave (28), Frankrike 2779. 6. Aleksandr Grisjtsjuk (35), Russland 2775. 8. Sjakhrijar Mamedijarov (34), Aserbajdsjan 2774. 9. Vishy Anand (49), India 2767. 14. Wesley So (25), USA 2754. 16. Levon Aronian (36), Armenia 2752. 20. Yu Yangyi (24), Kina 2738. X

Fakta: Poengene i Norway Chess fordeles slik: Tap hovedparti: 0 poeng. Remis hovedparti og tap armageddon: 1/2 poeng. Remis hovedparti og seier i armageddon: 1 1/2 poeng. Seier hovedparti: 2 poeng. X

Alle partier i Norway Chess som ender med remis, skal avgjøres på armageddon, en slags «straffe-konkurranse» i form av et parti lynsjakk. Det er en liten revolusjon av sjakkreglene. Spilleren med hvite brikker får ti minutter på klokken, mens svart får sju. Dersom partiet ender i ny remis, vinner svart.

Tommy Ellingsen

Møter Yu i morgen

Carlsen startet årets Norway Chess-turnering i Stavanger med å armageddon-vinne både mot Viswanathan Anand og Levon Aronian. Deretter vant han etter «ordinær tid» mot Aleksandr Grijtsjuk, før han slo Shakhriyar Mamedyarov, Maxime Vachier-Lagrave og Liren Ding på armageddon - og sørget dermed for å sikre seg en solid ledelse i storturneringen som avsluttes førstkommende fredag.

Det er tre år siden forrige gang Magnus Carlsen vant Norway Chess. Nå leder den norske verdensmesteren med 11 poeng før de to siste rundene. I morgen møter han Yangyi Yu som lå på 2. plass før dagens runde.

– Jeg har veldig lyst til å vinne morgendagens parti mot Yu, det sier seg selv. Seier mot ham vil jo mer eller mindre avgjøre turneringen i min favør, sa Carlsen som også friskmeldte seg selv etter å ha slitt med feber noen dager tidligere i turneringen.

– Formen er fortsatt ikke på topp, men jeg er klar for kamp igjen. Jeg kommer sikkert til å bli enda bedre de nærmeste dagene.