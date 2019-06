– Nei, det kommer ikke til å komme VAR i Eliteserien fra 2020, det er for tidlig. Vi skal i et møte med representanter fra andre mindre ligaer i starten av juli, sier direktør for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund Nils Fisketjønn til avisen.

Dommersjef Terje Hauge hadde et håp om at VAR kunne bli prøvd i semifinalene i cupen, men heller ikke det blir en realitet.

– Det er et tidsspørsmål før VAR kommer også til Norge, for det er kommet for å bli internasjonalt. Men det er en streng protokoll fra FIFA som må oppfylles før vi kan ta det i bruk i konkurransesituasjon, både når det gjelder bruk av teknisk utstyr, antall kameraer og opplæring for dommerne som skal bruke det, sier Fisketjønn.

LES OGSÅ: La Liga får millionbot for å ha avlyttet fansen

Likevel har norske FIFA-dommere begynt opplæringen med VAR, fordi systemet brukes flere steder i verden.

– Jeg skal ikke si noe årstall. Jeg har forsøkt på det, og bommet, sier Hauge om når han tror VAR innføres i Norge, og endrer med det sin prognose til tidligst 2021.

(©NTB)