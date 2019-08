Molde-børsen: Innbytteren var best

AKER STADION: Eirik Hestad måtte finne seg i å starte på benken mot Odd søndag. Det var nok mest med tanke på returkampen mot Partizan om få dager. Likevel trengtes han sårt da han ble satt inn ved halvtid, og var et friskt pust i Molde-laget og vurderes som Moldes beste spiller, like foran Leke James.

To enkle baklengsmål setter likevel sitt preg på børsen etter 2–2 mot Odd.

Her er vår vurdering av Molde-spillernes innsats mot Odd:

Alex Craninx 4

Var litt treig og misforsto Forren i forkant av 0–1, men vi mener at han ikke kan lastes all verden der. Gjorde likevel en god inngripen men var uheldig da ballen gikk via kneet til Børven og inn. Sto stort sett trygt og godt i resten av kampen, men kunne gjort mer ved den andre scoringa.

Kristoffer Haraldseid 4

Ville ofte, men ble enten ikke brukt eller var selv for upresis i avleveringene, spesielt før pause. Kom til et godt innlegg som burde resultert i en målgivende på overtid av første omgang. Hevet seg etter at Hestad kom inn, og var mer med framover etter hvilen, hvor han også leverte et par gode innlegg mot Leke James.

Martin Bjørnbak 5

Gjorde alt han kunne for å forhindre Børvens avslutning på 0–1, men nådde ikke fram. Slo til med en genial «hockey-assist» da han fant Moström inne i feltet i forkant av 1–1. Ikke hverdagskost fra en midtstopper! Redda Forren på overtid i førsteomgang, da stopperkollegaen igjen ble avslørt av Børven. Fortsatte med flere viktige avklaringer etter pause, men burde vært tettere oppi på 2–2. Fryktelig nære å sette 3–2 fire minutter før slutt, men hodestøtet gikk like over.

Vegard Forren 3

Fryktelig nonchalant da han lot Børven få stikke i bakrom på 0–1. Gambla på offside og bommet, så det ut som. Viktig brudd som forhindret ei kjempekontring da halvtimen var spilt. Viste flere ganger før hvilen at han ble avslørt på fart helt bakerst. Nære å sende Molde foran med høyre(!)-foten like etter pause. Igjen noe passiv på 2–2, hvor han ikke så ut til å bestemme seg. Fikk gult kort for kjeftbruk sju minutter før slutt. Har definitivt hatt bedre kamper.

Ruben Gabrielsen 3

Pådro seg en smell tidlig i kampen, og sleit etter det. Tatt på feil side flere ganger, og var på etterskudd i duellene. Prøvde å fortsette, men måtte kaste inn håndkledet etter 33 mintter. Det skal i følge Moe ikke dreie seg om noen alvorlig skade, og MFK er rimelig avhengig av å ha kapteinen klar igjen til torsdag.

Fredrik Aursnes 5

Tidlig «på» og gikk foran med gode gjenvinninger. Satte opp flere gode kombinasjoner inn i feltet. Viktig jobb inne i maskinrommet utover i kampen, men etterlot tidvis litt mye rom, noe som ble veldig tydelig i perioden rundt utligninga til 2–2.

Svein Ove Ekornesvåg

Martin Ellingsen 4

Tydelig ikke i den formen han var i vår, og ble ofte litt for omstendelig. Spilte på seg et par farlige brudd før pause, og sleit med å dekke de nødvendige rommene, spesielt siste 15 av førsteomgang. Hadde en genial stikker mot Knudtzon som Ruud akkurat fikk avverget. Fin målgivende til Hestad etter 55 minutter.

Magnus Wolff Eikrem 5

Skuddvillig fra start, og satte Rossbach på en real prøve allerede etter tre minutter. Ikke like hvass som vi er vant til å se ham. Slo flere gode pasninger ut i rom, uten at det resulterte i all verdens med sjanser. Tatt av 20 minutter før slutt.

Mattias Moström 4

Burde sendt Molde foran allerede etter minuttet, men satte ballen rett på Rossbach da han kom alene med keeper inne i feltet. Flere svake involveringer hvor han ikke hadde orientert seg videre utover i omgangen. Stort pluss da han på genialt vis spilte vegg med Bjørnbak og serverte Leke James til 1–1. Tatt av i pausen.

Leke James 6

Sterk inne i feltet, men ble tidvis mye feilvendt ettersom Odd forsvarte seg godt og kompakt. Viste igjen at han er en målscorer av natur da han dukka opp på rett plass til rett tid og kunne spasere inn utligninga 42 minutter. Prøvde og prøvde også etter pause og hadde et par halvfarlige avslutninger, men gikk seg ofte fast. Får samme karakter som Moldes bestemann.

Ohi Omoijuanfo 5

Pådro seg et unødvendig gulkort da han reiv ned Ruud etter 20 minutter og laget frispark i farlig posisjon. Det var det første vi så av ham i kampen. Dro til med et flott raid på overtid av førsteomgang, og var nære å sende Molde foran minuttet etter. Lite synlig, og gjorde en slett defensiv jobb da Odd utlignet etter 70 minutter. Flyttet opp på topp sammen med James da Christensen kom inn på kanten. Kom mer til sin rett da, men evnet ikke å sette Rossbach på noen nevneverdige prøver bak et godt og kompakt Odd-forsvar.

Erling Knudtzon (fra 35. for Gabrielsen) 4

Inn på venstrebacken(!) for en skadet Ruben Gabrielsen. Sleit med å komme ordentlig inn i det, men skal ikke lastes for mye i det som er en veldig uvant posisjon. Tok ofte initiativ framover etter pause, men avleveringene sto ikke i stil. Håpløs avslutning da han fikk muligheten på overtid.

Eirik Hestad (fra 46. for Moström) 6

Hvilt fra start, men kom inn for å skape mer fart og uforutsigbarhet ute på kanten. Det tok ikke mer enn ti minutter før Hestad noterte seg for årets første eliteseriescoring da han stormet inn i feltet og spaserte inn 2–1. Ellers mye involvert, og viste gode takter. Vurderes som Moldes beste, selv om han bare spilte én omgang.

Tobias Christensen (fra 70. for Wolff Eikrem) –

Inn på venstrekanten da Moe la om til 4–4–2. Viste ro med ballen i trange situasjoner. Nære på å bli helten fem minutter før slutt da han fyrte av gårde en volley fra 20 meter. Hadde også et godt skuddforsøk til, men burde heller spilt ut i rommet til Knudtzon i den situasjonen. Viste ellers fine tendenser.