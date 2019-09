Brødrene Ingebrigtsen på pallen i Brussel – men sjanseløse mot vinneren

Det var på forhånd varslet at det kunne bli et svært raskt løp i Brussel. Verdensener Tim Cheruiyot fra Kenya hadde bedt de to harene om å holde et tempo som skulle kunne gi en åpning i verdensrekordfart under Diamond League-finalen.

Det betydde at bordet var dekket for at Filips norske rekord på 3.30,1 fra Monaco i fjor kunne ryke. Slik gikk det derimot ikke, da Cheruiyot igjen viste seg nesten umulig å slå for nordmennene.

De hamlet likevel opp med resten av feltet da Jakob ble nummer to og Filip nummer tre.

– Det stoppet litt opp på slutten, men det er kult å komme på tredje og ha Jakob på andre. Det er der vi har vært i hele år, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Filip og Jakob Ingebrigtsen klør seg i hodet: – Hvordan skal vi slå denne mannen?

Francisco Seco / AP

Måtte jobbe inn tidlig luke

Jakob og Filip begynte bak i feltet, og endte bak en luke som oppsto frem til de fire første løperne. 1.20 ut i løpet jobbet Filip seg opp til gruppen foran, med lillebror Jakob tett i rygg.

Norgesrekordholderen krøp oppover i feltet og la seg, sammen med Jakob, i en posisjon til å kunne true drømmegrensen 3.30. På siste runde ble det likevel litt for tungt for løperne fra Sandnes.

Jakob gikk før oppløpet forbi sin eldre bror og sikret annenplassen, godt bak den norske rekorden, med tiden 3.31,62.

Cheruiyot fikk en luke da harene ga seg, og var aldri truet. Han vant på 3.30,22.

Filip Ingebrigtsen ble nummer tre på 3.33,33.

– Det blir vanskelig å løpe veldig fort når det blir så rykkete og jeg må gjøre så mye alene, sier mellomstemann Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Jakob innrømmer overfor NRK at han ikke greide å ta seg helt ut slik løpet utviklet seg.

– Men jeg sitter helt klart igjen med en god følelse inn mot VM, sier han.

Henrik Ingebrigtsen om å bli fraløpt av småbrødrene: – Jeg trodde det skulle være verre

– Går an å gjøre noe med ham

Fredagens løp var siste test før VM starter i Doha om tre uker. Der er Jakob og Filip Ingebrigtsen to av dem som er nærmest å kunne utfordre Cheruiyots gullsjanser.

– Det går helt klart an å gjøre noe med ham. Han kan gjøre feil, han kan ha dårlige dager og vi kan ha veldig bra dager. Vi gir ikke opp, men vi må nok jobbe for å tette den luken enda mer, sier Filip til NRK.

Ingebrigtsen-brødrene har trent hardt i sommer mens de har forberedt seg til VM, men de slapp litt opp på treningen inn mot Diamond League-finalen fredag. Det holdt ikke til å jage rekorder, men de reiser på ingen måte tomhendte hjem fra Brussel.

Jakob Ingebrigtsen sikret seg cirka 180.000 kroner i premiepenger for sin annenplass, mens Filip får med seg rundt 90.000 kroner.