Chelsea – Tottenham 1–0

Før sommeren meldte landslagsspiller Guro Reiten overgang til Chelsea fra LSK Kvinner. Søndag fikk Reiten debuten foran rett under 25.000 fans på selveste Stamford Bridge, da fjorårets serietreer tok imot nyopprykkede Tottenham.

Chelseas kvinnelag spiller vanligvis på Kingsmeadow med 4500 tilskuerplasser, men ettersom herrefotballen er ute i landslagspause, fikk kvinnelaget benytte seg av stadionet som tar godt over 40.000 plasser.

Norske Maren Mjelde og Maria Thorisdottir spiller også i Chelsea. Mjelde spilte hele kampen på høyrebacken, mens midtstopper Thorisdottir satt på benken hele oppgjøret.

Etter bare fire minutter tok storfavorittene Chelsea ledelsen på Stamford Bridge. Bethany England vant ballen høyt oppe på Tottenhams banehalvdel, før hun avsluttet rett opp i krysset fra distanse. Det skulle bli det eneste målet i oppgjøret mellom London-klubbene.

Fakta: Guro Reiten Født: 26. juli 1994 (25 år) Posisjon: Midtbane Klubb: Chelsea Tidligere klubber: Sunndal, Kattem, Trondheims-Ørn, LSK Kvinner Landskamper/mål: 44/7

PAUL CHILDS / REUTERS / NTB scanpix

Reiten headet i stolpen: – Voldsomt nære

Like før pause prøvde Reiten seg med et skudd fra 20 meter. Den tidligere LSK-spilleren prøvde å curle ballen i det lengste hjørnet, men keeper reddet.

En time ut i kampen var Reiten så nær en drømmedebut. Midtbanespiller Drew Spencer traff tverrligger etter et distanseskudd, og ballen dalte ned til Reiten. Fra 10 meter headet Reiten i stolpen og ut. Hun fikk også muligheten til å skyte på returen, men den ble blokkert.

Reiten fikk også en stor sjanse på overtid, men skled i avslutningsøyeblikket skrått ute til venstre.

Fotballekspert hos TV 2, Mina Finstad Berg, så den andre omgangen av kampen. Hun ble imponert over Reitens debut.

– Hun leverte en svært godkjent debut, og var voldsomt nære scoring. Avslutningene satt ikke helt i dag, så der har hun noe å gå på. Men jeg synes likevel at hun fikk vist seg skikkelig frem. Hun var uredd, tør å utfordre, tar ansvar med ball og virker allerede svært respektert i spillergruppen med tanke på dødballansvaret. Hun var voldsomt nære scoring også, oppsummerer Finstad Berg.

Fakta: Chelsea – Tottenham 1–0 (1–0) Stamford Bridge Tilskuere: 24.564 Mål: 1–0 Bethany England (4) Gule kort: Rachel Furness og Jenna Schillaci, Tottenham Dommer: Amy Fearns Guro Reiten og Maren Mjelde spilte hele kampen for Chelsea. Maria Thorisdottir var ubenyttet reserve.

Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Glad for å se utviklingen i kvinnefotballen

Finstad Berg lot seg imponere over rammen rundt kampen. Nesten 25.000 møtte opp på Stamford Bridge.

– Det er utrolig kult. Som vi så i kampen mellom Manchester City og United (31,213), klarer de å trekke mange tilskuere. Det er en helt annen interesse for kvinnefotballen nå enn for 10 år siden. Jeg må si at jeg personlig er veldig glad for den positive utviklingen. Det er noe helt annet enn da jeg vokste opp på 90-tallet, da jeg følte at man knapt så voksne damer spille fotball på TV og på stadion, sier hun.

Fotballeksperten mener det er flere grunner til utviklingen.

– Økonomi har mye å si, der flere kvinner får muligheten til å spille fotball på heltid. Det investeres mer i fasiliteter, som løfter nivået. Store klubber som Manchester United oppretter kvinnelag, og dermed får en automatisk del av en allerede stor supporterbase. Det er ikke tilfeldig at tilskuerrekorden forrige sesongen kom i kampen mellom Atlético Madrid og Barcelona. Jeg føler også at interessen blir større i Norge, der unge spillere og trenere er mer seriøse. Men vi har fortsatt en del å gå på for å trekke folk på toppseriekamper, mener hun.

– Veldig fin start for Caroline

Det var ikke bare Reiten som fikk en fin start i en ny klubb. Landslagets Caroline Graham Hansen scoret ett mål og hadde en målgivende pasning i serieåpningen mot CD Tacon, der Barcelona vant hele 9–1.

CD Tacon skal fra og med neste sesong slå seg sammen med Real Madrid, som gjør at storklubben fra Madrid får sitt første kvinnelag noensinne.

En av dem som var imponert over Graham Hansen i debuten, var landslagssjef Martin Sjögren.

– Jeg snakket litt med Caroline i forkant av kampen, og hun fikk en veldig fin start. Jeg fikk se bilder av kampen, og ut ifra det jeg så gjorde hun det veldig bra. Det var kanskje ikke så overraskende at Barcelona var så overlegne, men det er uansett veldig bra for det norske landslaget at utenlandsproffene våre får en fin start i sine nye klubber, sier Sjögren på telefon fra Stockholm.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Milepæl for Hegerberg: – Utrolig motiverende

Ada Hegerberg fortsetter også å imponere for Lyon i Frankrike. Spissen, som ikke spiller for det norske landslaget, scoret hat trick i 8–3-seieren over Reims.

Hegerberg rundet 200 mål for Lyon da hun satte inn 2–0 tidlig i kampen. Det har hun brukt 168 kamper på å oppnå.

– En stor milepæl for meg og utrolig motiverende for å jobbe på videre. Jeg er en del av et fantastisk lag og støtteapparat, og nå skal vi kjøre på videre og gjøre alt for å ligge i toppen i år også, sa Hegerberg til NRK.