Lokal spiller forlenget kontrakten

Sondre Bjørshol (25) skrev ny Viking-avtale.

Sondre Flem Bjørshol har forlenget Viking-avtalen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Bjørshol hadde egentlig kontrakt ut neste sesong, men signerte torsdag en ny treårsavtale med Viking. Den nye kontrakten strekker seg ut 2022-sesongen. Det skriver klubben på sitt nettsted.

– Det er veldig gledelig at vi får med oss Sondre videre. Han har vært solid gjennom de to siste sesongene, og vi er sikre på at vi skal få utviklet ham enda mer de neste årene, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til Vikings nettsted.

Bjørshol gikk til 1.-divisjonsklubben Åsane fra Vidar i 2016. Etter solide prestasjoner i Bergen ble han i fjor sommer hentet til Viking, og 25-åringen har levert varene i den mørkeblå drakten.

– Det har alltid vært en guttedrøm å få spille for Vikings A-lag. Da jeg fikk sjansen til det i fjor, var jeg fast bestemt på å gripe muligheten med begge hender. Når klubben nå velger å forlenge avtalen, betyr vel kanskje det at jeg har gjort noe riktig på veien, sier Bjørshol.

Bjørshol startet 22 eliteseriekamper for Viking i år. Totalt har han spilt 36 kamper for Stavanger-klubben etter overgangen i fjor sommer.

I forrige uke forlenget også lokale Viljar Vevatne Viking-avtalen ut 2022.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 15:14 Oppdatert: 19. desember 2019 15:26