Norsk landslagsspiller til spansk fotball

Landslagsback og LSK-kaptein Ingrid Moe Wold (29) forlater dobbeltmesteren og fortsetter karrieren i en spansk klubb.

Hvilken vil hun ennå ikke si.

– Det dukket opp noe konkret nå. Jeg har vært her i 10 år, og det har vært veldig trygt og innenfor komfortsonen. Det var avgjørende at det er for fem måneder. Jeg ville ikke signert i halvannet år, for jeg vet ikke helt hva jeg går til, men jeg håper at jeg kan utvikle meg på det, sier Wold til LSKs nettsted.

Hun kom til klubben i 2009, da den fortsatt het Team Strømmen. Hun har spilt 283 kamper for LSK Kvinner, scoret 38 mål og vunnet tittel etter tittel. Hun forlater klubben etter en ny dobbel med seier i serie og cup.

Mens landslagsvenninne Caroline Graham Hansen spiller for Spanias beste klubb Barcelona, skal Wold til en mer beskjedent plassert klubb. Hvilken vil hun ennå ikke ut med.